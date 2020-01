अनोख्या पक्षिजगताची सफर आजपासून 

पुणे - दुर्मीळ आणि अनोख्या पक्ष्यांचा अधिवास, त्यांचे जीवनचक्र, त्यांच्या समस्यांबद्दल जाणून घेण्याची संधी पुणेकरांना शुक्रवारी (ता. 31) आयोजित पक्षी महोत्सावात मिळणार आहे. पक्ष्यांचे पर्यावरणीय महत्त्व, वाढता मानवी हस्तक्षेप या संबंधी जनजागृती व्हावी, यासाठी आयोजित या महोत्सवाचा उद्‌घाटन समारंभ राजेंद्र नगर येथील इंद्रधनुष्य सभागृहात सायंकाळी 6 वाजता होईल. नेचरवॉक चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे आयोजित या महोत्सवात माहितीपट आणि व्याख्याने होणार आहेत. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप महोत्सवाचे उद्‌घाटन वनविभागाचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन्यजीव (पश्‍चिम) सुनील लिमये यांच्या हस्ते होणार आहे. या वेळी पोलिस आयुक्त के. वेंकटेशम, महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड उपस्थित राहणार आहेत. उद्‌घाटन समारंभानंतर वन्यजीव चित्रपटकार अजय बेदी आणि विजय बेदी यांच्या "द स्टॉर्क सेव्हियर्स' या करकोच्यांवरील वन्यजीव चित्रपटाने पक्षी महोत्सवाचा प्रारंभ होईल. यानंतर पक्षितज्ज्ञ डॉ. सुरुची पांडे यांचे "भारतीय संस्कृतीच्या इतिहासातील घुबड' या विषयावर सादरीकरण होईल. पक्षी अभ्यासाची मुहूर्तमेढ भारतात रोवणारे आद्य पक्षी अभ्यासक डॉ. सालीम अली यांच्या जीवनावर आधारित माहितीपटाने पक्षी महोत्सवाची सांगता होणार आहे. जीविधा ही संस्था महोत्सवाची सहआयोजक आहेत. या महोत्सवाचे माध्यम प्रायोजक "सकाळ' असून, संजीवनी डेव्हलपर्स व जंगल बेल्स यांनी साह्य केले आहे. महोत्सवाला सामाजिक वने आणि पुणे वनविभाग (वन्यजीव) यांचे सहकार्य लाभले आहे. महोत्सवातील कार्यक्रम

शनिवार (ता. 1) सायंकाळी 4 पासून

व्याख्यान - "पक्ष्याचे उडण्याचे तंत्र' (मंगेश दिघे)

माहितीपट - "रेझीलियन्स फिश इगल ऑफ नैवाशा' (किरण घाडगे)

व्याख्याने - कोकणातील पक्षिजगत (अक्षय खरे), जगभरातील पक्षिवैभव (विक्रम पोतदार) रविवार (ता.2)

सकाळी 6.30 - सिंहगड परिसरात पक्षी निरीक्षण सत्र

सकाळी 10 - कार्यशाळा - पक्ष्यांची "कृत्रिम घरटी' (विश्‍वजित नाईक)

सायं. 4.30 - माहितीपट - पक्ष्यांचे स्थलांतर, "द फिफ्थ फ्लायवे' (डॉ. संजीव नलावडे)

Web Title: Inauguration of the Bird Festival from today