Vidhan Sabha 2019 : शिवाजीनगरमधून भाजपच्या ताकदीत वाढ

Vidhan Sabha 2019 : पुणे : शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघातील लढत रंगात आली असून पदयात्रा, भेटीगाठी, सभा घेण्यावरती उमेदवार भर देत आहेत. निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर खडकी, बोपोडीतील काँग्रेस पक्षाचे विद्यमान व माजी नगरसेवक आज रात्री चिंचवड येथे होणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या सभेत भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. काँग्रेसचे माजी पर्यटन मंत्री व आमदार स्व. चद्रंकात छाजेड यांचे पुत्र माजी नगरसेवक आंनद छाजेड यांनी आज (गुरुवार) महायुतीचे उमेदवार सिध्दार्थ शिरोळे यांची भेट घेऊन भारतीय जनता पार्टी मध्ये प्रवेश करणार असल्याचे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत २०० कार्यकत्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचे छाजेड यांनी सांगितले. चिंचवड येथे होणाऱ्या सभेमध्ये खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे चार सदस्य व बोपोडीतील माजी नगरसेवकांसह काँग्रेसचे काही पदाधिकारी व कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करणार आहेत, अशी माहिती माजी नगरसेवक आनंद छाजेड यांनी 'सकाळ'कडे दिली आहे.

