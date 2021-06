पुण्यातील 4 धरणात मिळून पाणीसाठ्यात दीड TMCची वाढ

खडकवासला : खडकवासला धरण साखळी क्षेत्रात गुरुवार, शुक्रवारी मुसळधार पाऊस झाला होता. गेली २० दिवस पाऊस पडल्याने चार ही धरणात मिळून दीड टीएमसीने अधिक वाढ झाली आहे. परंतु शनिवार पासून पाउस कमी होत गेला आहे. (Increase of one and a half TMC for water in four dams pune)

खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अधिकारी विजय पाटील यांनी सांगितले की, आज सोमवारी संध्याकाळी पाच वाजता या चार धरणात मिळून ७.९४ टीएमसी म्हणजे २७.२५ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. बुधवारी दि.१६ जून रोजी सकाळी सहा वाजता चार ही धरणात ६.६२ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक होता. म्हणजे आज अखेर १.३२० टीएमसीने पाणीसाठा वाढला आहे. याच बरोबर मागील बुधवार पासून पुणे शहर व परिसरातील पाणी योजनेसाठी सोडले ते मिळून सुमारे दीड टीएमसीची वाढ झालेली दिसून येते.

धरण क्षेत्रातील पाउस थांबला

खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अधिकारी विजय पाटील यांनी सांगितले की, आज मंगळवारी सकाळी सहा वाजता २४ तासात झाला. या दिवशी टेमघरला ११०मिलीमीटर पाऊस झाला होता. तर वरसगावला ५१, पानशेत ५६ तर खडकवासला येथे ४५ मिलिमिटर पाऊस झाला होता. त्यानंतर शनिवार, रविवार पाऊस कमी होत गेला. सोमवारी सकाळी ऊन, दुपारी ढगाळ वातावरण होते. अशीच परिस्थिती आज मंगळवारी पण असेल. मंगळवारी सकाळी सहा वाजता २४ तासात तासात पडलेला पावसाची आकडेवारी पहिली असता पाउस थांबल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. खडकवासला येथे ०, पानशेत १, वरसगाव २ व टेमघर २० मिलिमीटर पाऊस झाला आहे.

धरणाचे नाव- टीएमसी / टक्केवारी

खडकवासला- १.२०/६०.८६

पानशेत- ३.७४/.३५.१८

वरसगाव- २.४९/१९.४५

टेमघर- ०.५०/१३.५३

चार धरणात मिळून ७.९४ टीएमसी २७.२५ टक्के