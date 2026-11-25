पुणे - शहरातील अनधिकृत होर्डिंग, फ्लेक्सवर महापालिका दंडात्मक कारवाई करते. पण हा दंड कमी असल्याने शुल्क बुडवून चमकोगिरी करणारे राजकीय नेते, संस्था, होर्डिंग व्यावसायिकांना आर्थिक भूर्दंडाचा त्रास होत नव्हता. पण आता महापालिकेने वाढवलेल्या दंडामुळे अनधिकृत जाहिराती करणारे, होर्डिंग उभारणाऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे. अनधिकृत होर्डिंगसाठी पूर्वी ५० हजार रुपये दंड होता, आता तो थेट २ लाख रुपये केला आहे, तर अनधिकृत बोर्ड, बॅनर आणि फ्लेक्स लावणाऱ्यांना प्रति दिन एक हजार रुपयांऐवजी दोन हजार रुपये दंड घेतला जाणार आहे..शहरात सध्या अतिक्रमणांच्या विरोधात जोरदार कारवाई सुरू आहे. अनधिकृत फ्लेक्स लावणाऱ्यांना शहर विद्रुपीकरण पुरस्कार जाहीर केला जात आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तींना दणका बसत आहे. त्यातच आता दंडाच्या रकमेत वाढ केली आहे. यासंदर्भात प्रशासनाने परिपत्रक काढले आहे. शहरातील अनधिकृत जाहिरात फलकांवरील कारवाईचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले असून, महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत दररोज कारवाई केली जाते..वाढीव दंडामुळे ही कारवाई अधिक प्रभावी करण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. राजकीय कार्यक्रम, वाढदिवस, स्वागत समारंभ आणि व्यावसायिक जाहिरातींच्या नावाखाली सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात येणाऱ्या फ्लेक्सवरही लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे, अशी माहिती आकाशचिन्ह विभागाचे उपायुक्त संदीप कदम यांनी दिली..अशी असेल शुल्क/दंडाची रक्कम- अनधिकृत बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स लावल्यास प्रति फलक प्रतिदिन दोन हजार रुपये दंड- अनधिकृत होर्डिंग पाडण्याचा दंड ५० हजार रुपये ऐवजी दोन लाख रुपये- तात्पुरत्या स्वरूपातील जाहिरातीसाठी प्रति चौरस फूट प्रतिदिन ४० रुपये- अनधिकृतपणे दुचाकीवरून जाहिरात केल्यास पाच हजार रुपये दंड.- तीनचाकीवरील विनापरवानगी जाहिरातीस दहा हजार रुपये दंड.- चारचाकी व अन्य मोठ्या वाहनांवरील जाहिरातीस २५ हजार रुपये दंड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.