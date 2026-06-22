पुणे

उद्धट येथे तलावात बुडून पाच वर्षीय बालकाचा मृत्यू

उद्धट येथे तलावात बुडून पाच वर्षीय बालकाचा मृत्यू
Published on

उद्धट, ता. २२ : इंदापूर तालुक्यातील उद्धट येथील घोलपवाडी परिसरात प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या तलावात बुडून पाच वर्षीय बालकाचा सोमवारी (ता. २२) दुपारी मृत्यू झाला. समर्थ सुरज माने असे मृत मुलाचे नाव असून, या घटनेमुळे परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
घोलपवाडी येथे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची पाणीपुरवठा योजना आहे. या तलावालगत मोठी वस्ती असूनही सुरक्षेच्या उपाययोजना नसल्याचे समोर आले आहे. तलावाभोवती असलेले काटेरी कुंपण जीर्ण झाले असून, तिथे सुरक्षा रक्षकही तैनात नाही. प्रशासनाच्या या दुर्लक्षामुळेच समर्थचा बळी गेल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. वारंवार सूचना देऊनही संरक्षण भिंत न बांधल्याने ही दुर्घटना घडल्याची भावना व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने तातडीने सुरक्षेच्या उपाययोजना न केल्यास आंदोलनाचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

maharashtra
drowning incidents in Maharashtra
child safety in rural areas
negligence in water safety
community outrage over drowning
youth safety initiatives
government water supply schemes
public safety in villages
importance of safety measures in India
drowning prevention awareness in Maharashtra
toddler safety tips
local news Indapur
safety protocols near water bodies
child drowning statistics India
rural safety concerns Maharashtra
public outrage over negligence
उद्धट तलावातील बुडून मृत्यू
इंदापूर येथील सुरक्षा उपाययोजना
महाराष्ट्रातील पाणीपुरवठा योजना
ग्रामस्थांचा संताप
५ वर्षीय मुलाच्या बळीचा मामला
उद्धटमध्ये बालकाचा जीव गेला
सुरक्षा भिंती बांधण्याची मागणी
पाणी सुरक्षेच्या समस्या
इंदापूरमधील घटना
ग्रामस्थांची सावधगिरी
प्रशासनाची उदासीनता