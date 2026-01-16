इंदापूर तालुक्यात ३ लाख २१ हजार मतदार
वालचंदनगर, ता. १६ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी इंदापूर तालुक्यामध्ये ८ जिल्हा परिषद गट व १६ पंचायत समिती गणामध्ये ३ लाख २१ हजार २ मतदार असून सर्वाधिक ४४ हजार १० मतदार लासुर्णे-सणसर जिल्हा परिषद गटामध्ये आहेत.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीस सुरवात झाली आहे. इंदापूर तालुक्यामध्ये चुरशी निवडणूक होणार आहेत. तालुक्यामध्ये जिल्हा परिषदेचा एक गट व पंचायत समितीचा दोन गण वाढल्यामुळे ८ जिल्हा परिषद गट व १६ पंचायत समिती गण आहेत. तालुक्यामध्ये ३ लाख २१ हजार २ मतदार आहेत. यामध्ये १ लाख ६४ हजार ४०९ पुरुष मतदार व १ लाख ५६ हजार ५७६ महिला मतदार असून इतर १७ मतदार आहेत.इंदापूर तालुक्यामध्ये चुरशीची निवडणूक होणार असून एक गट व दोन गण वाढल्यामुळे जिल्हा परिषदेचा एक सदस्य व पंचायत समितीच्या दोन सदस्यांमध्ये वाढ झाली आहे.
जिल्हा परिषद गट व गणानुसार मतदारांची संख्या
गाव***पुरुष***महिला***इतर
भिगवण ***१०७४०***१०३३५***८
शेटफळगढे ***१०८०५***१०१०२***०
पळसदेव ***९४५१***९०५७***०
बिजवडी ***११५१६***१११५६****२
माळवाडी ***९३३७***८९५१****१
वडापुरी ***९२५२***८६७५***१
निमगाव केतकी ***९६७८***९३३८****२
शेळगाव ***१०७६६******१०११४****०
बोरी ***१०५८७******९९१८****१
वालचंदनगर ***१०८४३******१०६२६****०
लासुर्णे ***११०७३******१०६५२***१
सणसर ***११३५८******१०९२५***१
काटी ***९९२२******९४३३***०
लाखेवाडी ***९८१९******९३६८***०
बावडा ***१००४९******९५१७***०
लुमेवाडी ***८९८३***८२१०***०
पुरवणी यादीमधील मतदार ***२३०***१९९***०
