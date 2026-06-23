पुणे

महावितरणविरोधात ''बोंबाबोंब'' आंदोलनाचा पवित्रा

महावितरणविरोधात ''बोंबाबोंब'' आंदोलनाचा पवित्रा
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इंदापूर, ता. २३ : सिद्धेश्वर निंबोडी (ता. इंदापूर) येथील मंजूर गावठाण फिडरचे काम १ जुलैपर्यंत सुरू न झाल्यास महावितरणच्या मुख्य अभियंता कार्यालयासमोर ''बोंबाबोंब आंदोलन'' करण्याचा इशारा सरपंच संतोष सोनवणे यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
गावात दररोज सायंकाळी ६ ते १० या वेळेत भारनियमन केले जात असून, पूर्वसूचनेशिवाय वीज खंडित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा अभ्यास आणि पिण्याच्या पाणीपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून वर्षभरापूर्वी स्वतंत्र गावठाण फिडरला मंजुरी मिळाली, मात्र अद्याप काम सुरू झालेले नाही. अधिकारी आणि ठेकेदारांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप ग्रामपंचायतीने केला आहे. महावितरणने तातडीने दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असे निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनाच्या प्रती उपमुख्यमंत्र्यांसह संबंधित प्रशासकीय विभागांना पाठवण्यात आल्या आहेत.

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