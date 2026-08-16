पुणे

इंदापुरात पोलिसांतर्फे मानवंदना

इंदापुरात पोलिसांतर्फे मानवंदना
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इंदापूर, ता. १६ : शहरातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये ध्वजवंदन करण्यात आले. प्रशासकीय भवन येथे हा कार्यक्रम झाला. पोलिसांच्या वतीने मानवंदना देण्यात आली.
याप्रसंगी तहसीलदार जीवन बनसोडे यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. यावेळी महसूल विभागाचे विविध अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह शहरातील नागरिक उपस्थित होते. पंचायत समिती येथे सभापती हर्षवर्धन लोंढे यांनी ध्वजवंदन केले. यावेळी गटविकास अधिकारी सचिन खुडे यांच्यासह पंचायत समितीच्या सर्व विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक उपस्थित होते. नगरपरिषद येथे नगराध्यक्ष भरत शहा यांचे हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. यावेळी भाजप नेते प्रदीप गारटकर, विरोधी पक्षनेते अनिल पवार, मुख्याधिकारी रमेश ढगे, श्री नारायणदास रामदास हायस्कूलचे विद्यार्थी उपस्थित होते. इंदापूर पोलिस स्थानकात पोलिस निरीक्षक विलास नाळे यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. यावेळी पोलीस अधिकारी व पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते.

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