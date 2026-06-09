Indapur GP Reservation Draw: इंदापूर तालुक्यातील ८१ ग्रामपंचायतींसाठी आरक्षण सोडत १२ जूनला; आगामी निवडणुकांचे बिगुल

इंदापूर : राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार इंदापूर तालुक्यातील सन 2024, 2025 व 2026 मध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सदस्यांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. 12 जून रोजी सदर सोडत संपन्न होणार आहे.यासाठी तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी जीवन बनसोडे यांनी सुधारित आदेश काढून तालुक्यातील एकूण 81 ग्रामपंचायतींसाठी अध्यासी अधिकारी व सहाय्यक अध्यासी अधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे. यामुळे आगामी काळात ग्रामपंचायत निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहे. .राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी सदस्यांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर यापूर्वी इंदापूर तालुक्यातील 61 ग्रामपंचायतींसाठी आदेश काढण्यात आले होते. मात्र, जिल्हाधिकारी पुणे (ग्रामपंचायत शाखा) यांच्या सूचनेनुसार सन 2024 व 2025 मध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचाही आरक्षण प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता तालुक्यातील एकूण 81 ग्रामपंचायतींचे आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे..या प्रक्रियेसाठी कृषी अधिकारी, मंडळ अधिकारी, विस्तार अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक तसेच ग्रामविकास विभागातील विविध अधिकाऱ्यांची अध्यासी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना सहाय्य करण्यासाठी ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांचीही नेमणूक करण्यात आली आहे..यामध्ये तालुक्यातील सराफवाडी, घोरपडवाडी, भिगवण, पोंधवडी, शेटफळगढे, लासुर्णे, वालचंदनगर, कळंब, पीठेवाडी, कचरवाडी (बावडा), निमसाखर, निमगाव केतकी, कचरवाडी (निमगाव केतकी), गोतोंडी, सणसर, जाचक वस्ती, निंबोडी,हिंगणेवाडी, सकळवाडी कौठळी,व्याहळी, गिरवी, नरसिंहपूर, टन्नू, गलांडवाडी 1, गलांडवाडी 2, पिंपळे,निरगुडे, लोणी देवकर, बळपुडी, भावडी, कुंभारगाव, भादलवाडी, अकोले,शहा, सरडेवाडी, बाभूळगाव, कडबनवाडी, शिरसटवाडी, काटी, जाधववाडी, वरकुटे खुर्द, हागारवाडी, पीटकेश्वर, भांडगाव, पिंपरी बुद्रुक,भोडणी, गोंदी, लुुमेवाडी, दगडवाडी, निरवांगी,चिखली, तावशी, तक्रारवाडी, तरंगवाडी, कळस, रुई, अंथुर्णे, भरणेवाडी, चांडगाव, पळसदेव, रेडा, चाकाटी, उद्धट, पवारवाडी, कालठण एक, कालठण दोन, खोरोची, बोराटवाडी कांदलगाव, तरटगाव,अगोती एक, अगोती दोन, वडापुरी, पंधरवडी, शेटफळ हवेली, गोखळी, अवसरी, भाटनिमगाव, निरनिमगाव, सुरवड या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे..त्यामुळे आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या दृष्टीने तालुक्यातील राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.आरक्षण सोडत प्रक्रिया पारदर्शकपणे संपन्न होणार...आरक्षण सोडतीच्या या प्रक्रियेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग तसेच महिलांसाठी राखीव जागांचे निर्धारण करण्यात येणार असून त्यानुसार आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांचा आराखडा निश्चित होईल.तहसील प्रशासनाने नियुक्त अध्यासी अधिकाऱ्यांना नियोजित वेळेत ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष सभा घेऊन आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.जीवन बनसोडे (तहसीलदार इंदापूर).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.