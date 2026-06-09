पुणे

Indapur GP Reservation Draw: इंदापूर तालुक्यातील ८१ ग्रामपंचायतींसाठी आरक्षण सोडत १२ जूनला; आगामी निवडणुकांचे बिगुल

इंदापूर तालुक्यातील ८१ ग्रामपंचायतींसाठी आरक्षण सोडत १२ जूनला; अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास व महिलांसाठी राखीव जागांचे निर्धारण करून आगामी निवडणुकांचा आराखडा स्पष्ट होणार
Electoral Blueprint: Indapur Tahsil Schedules Ward Reservation Matrix for 81 Gram Panchayats

Electoral Blueprint: Indapur Tahsil Schedules Ward Reservation Matrix for 81 Gram Panchayats

Sakal

संतोष आटोळे
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इंदापूर : राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार इंदापूर तालुक्यातील सन 2024, 2025 व 2026 मध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सदस्यांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. 12 जून रोजी सदर सोडत संपन्न होणार आहे.यासाठी तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी जीवन बनसोडे यांनी सुधारित आदेश काढून तालुक्यातील एकूण 81 ग्रामपंचायतींसाठी अध्यासी अधिकारी व सहाय्यक अध्यासी अधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे. यामुळे आगामी काळात ग्रामपंचायत निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहे.

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