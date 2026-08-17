पुणे

इंदापुरात खासगी रुग्णालयांच्या कागदपत्रांची होणार तपासणी

इंदापुरात खासगी रुग्णालयांच्या कागदपत्रांची होणार तपासणी
Published on

इंदापूर, ता. १७ ः इंदापूर तालुक्यातील ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या १६ रुग्णालयांच्या नोंदणी अथवा नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा आरोग्य विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधित रुग्णालयांची नोंदणीची स्थिती, आवश्यक कागदपत्रे तसेच वैद्यकीय पात्रतेसह अन्य बाबींची चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारे यांनी तालुका वैद्यकीय अधिकारी, पंचायत समिती इंदापूर यांना दिले आहेत.
चौकशीचा अहवाल सात दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबत सुधाकर तुकाराम बोराटे यांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. तक्रारीमध्ये तालुक्यातील काही रुग्णालये आवश्यक नोंदणी किंवा नूतनीकरणाशिवाय सुरू असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यामुळे संबंधित रुग्णालयांची नोंदणी वैध आहे का, त्यासाठी सादर केलेली कागदपत्रे योग्य आहेत का, तसेच नोंदणी अथवा नूतनीकरणाच्या वेळी आवश्यक पडताळणी करण्यात आली होती का, याची तपासणी केली जाणार आहे.
याप्रकरणी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हंकारे यांनी तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना संबंधित सर्व बाबींची चौकशी करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या १६ रुग्णालयांच्या नोंदणी-नुतनीकरणाची वैधता, उपलब्ध शासकीय कागदपत्रे, संबंधित वैद्यकीय पात्रता आणि नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान करण्यात आलेली पडताळणी याबाबत चौकशीत काय निष्पन्न होते, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
तक्रारीतील आरोपांची अद्याप चौकशी सुरू असून, त्यातून दोष अथवा अनियमितता सिद्ध झालेली नाही. यामुळे संबंधित रुग्णालयांची बाजू आणि चौकशीचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच या बाबींचे अंतिम स्वरूप स्पष्ट होणार आहे. याबाबत जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

government health services
rural healthcare challenges
hospital registration compliance
Indapur rural hospitals
health department inquiry
medical registration issues
hospital documentation verification
healthcare compliance checks
Indian health department investigation
medical eligibility criteria
Indapur health updates
hospital licensing renewal
patient safety regulations
Maharashtra hospital policies
rural hospital management
रुग्णालय नोंदणी प्रक्रियेतील समस्या
इंदापुरातील आरोग्य सेवा
ग्रामीण रुग्णालयांचे नूतनीकरण
वैद्यकीय कागदपत्रांची पडताळणी
जिल्हा आरोग्य विभाग तक्रारी
इंदापुरात आरोग्य तपासणी
रुग्णालयात वैद्यकीय पात्रतेचा आढावा
नोंदणीच्या आवश्यकतांची माहिती
शासकीय आरोग्य नियम
ग्रामीण आरोग्य जाल्मिकता
रुग्णालयांची वैधता तपासणी
वैद्यकीय सेवा मानके
तक्रारींचा तपास
इंदापुरातील रुग्णालये
Marathi News Esakal
www.esakal.com