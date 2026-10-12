इंदापुरात बेकायदा कत्तलखान्यावर छापा

इंदापूर, ता. १२ : शहरातील कुरेशी गल्ली भागात बेकायदा गोवंश जनावरांची कत्तल सुरू असलेल्या एका घरावर इंदापूर पोलिसांनी छापा टाकला. या कारवाईत २ लाख रुपयांचे गोमांस आणि जिवंत जनावरे जप्त करण्यात आली असून, संशयित आरोपी शब्बीर बाबुलाल कुरेशी याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिस शिपाई विठ्ठल भारत गिरी यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, पोलिस उपनिरीक्षक कोल्हे आणि पथकाने कुरेशी गल्ली येथील शब्बीर कुरेशी याच्या घराशेजारील शेडवर छापा टाकला. पोलिसांची चाहूल लागताच आरोपी शब्बीर कुरेशी अंधाराचा फायदा घेऊन फरार झाला. घटनास्थळी जनावरांना क्रूर परिस्थितीत डांबून ठेवल्याचे आणि जमिनीवर मांस व कातडी पडल्याचे आढळून आले.
या कारवाईत पोलिसांनी ६० हजार रुपये किमतीचे ३ जर्सी बैल, ९० हजार रुपयांच्या ६ जर्सी गाई, १० हजार रुपयांचे २ जर्सी खोंड, १५ हजार रुपयांचा १ रेडा आणि २५ हजार रुपये किमतीचे २५० किलो मांस असा एकूण २ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. जप्त केलेली जिवंत जनावरे सुरक्षिततेसाठी गोशाळेत पाठवण्यात आली आहेत. मांसाचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवले असून उर्वरित मांसाची इंदापूर नगरपालिकेमार्फत विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. फरार आरोपीचा शोध सुरू असल्याची माहिती इंदापूर पोलिसांनी दिली.
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