औषधसाठा चोरीप्रकरणी गुन्हा दाखल

शेटफळगढे, ता. ८ : इंदापूर तालुक्यातील शेटफळगढे प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील शासकीय औषधसाठा चोरीला गेल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी महिला डॉक्टरांविरोधात भिगवण पोलिस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील औषध निर्माण अधिकारी मनिषा बिसेन या २ नोव्हेंबर रोजी रजेवर होत्या. ३ नोव्हेंबरला कामावर आल्यानंतर औषधसाठ्याची तपासणी केली असता मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळली. यानंतर वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्नेहल थोरात यांनी वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केली. दरम्यान, नागरिकांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता रात्रीच्या वेळी औषधांची पोती नेली जात असल्याचे निदर्शनास आल्याचे सांगण्यात आले.
या प्रकरणी ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी भिगवण पोलिस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या नोंदीनुसार, डॉ. स्नेहल कारंडे यांनी ४ हजार ५७ रुपये किमतीची औषधे नेल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सोमनाथ शेंडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार नानासाहेब सूर्यवंशी करत असून, औषधसाठा हस्तगत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. गरजू रुग्णांसाठी असलेल्या मोफत औषधांच्या सुरक्षेचा प्रश्न या घटनेमुळे ऐरणीवर आला आहे.
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