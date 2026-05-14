महिलेचे दागिने पळविणाऱ्याला पळसदेव ग्रामस्थांनी पकडले

इंदापूर, ता. १४ : पळसदेव (ता. इंदापूर) येथे गुरुवारी (ता. १४) दुपारी चहाच्या टपरीवर आलेल्या दोन चोरट्यांनी ६० वर्षीय महिलेला धमकावून ६४ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने हिसकावून नेले. ग्रामस्थांनी पाठलाग करून एका आरोपीला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले.
याप्रकरणी जफर अब्बास उर्फ हसन अलीरजा इराणी आणि हैदर सलीम इराणी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बेगम शहाजहान शेख (वय ६०) यांनी यासंदर्भात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बेगम शेख या पळसदेव-डाळज मार्गावरील आपल्या चहाच्या टपरीवर पतीसह असताना दुचाकीवरून दोन जण आले. त्यांनी ‘गुटखा विकता का?’ अशी विचारणा केली. त्यानंतर ‘साहेबांची गाडी येत आहे, दागिने काढून ठेवा’ असे धमकावून शेख यांच्या हातातील सोन्याची फुले आणि मंगळसूत्र (एकूण ८ ग्रॅम) हिसकावून घेतले. आरोपी पळून जात असताना दुचाकी घसरल्याने जफर इराणी याला नागरिकांनी पकडले, तर हैदर इराणी पसार झाला.

