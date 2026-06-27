पुणे

Pune: इंदापूर शहरातील वाहतूक कोंडीचा फटका रुग्णवाहिकेला;प्रशासकीय समन्वयाअभावी नागरिक हैराण

Ambulance Stuck in Indapur Traffic Jam Sparks Concern: पोलीस, नगरपालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह; तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजनेची मागणी
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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संतोष आटोळे

इंदापूर: इंदापूर शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरली असून, यावेळी या कोंडीचा फटका थेट एका रुग्णवाहिकेला बसल्याची घटना समोर आली आहे. अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवेसाठी धावणारी रुग्णवाहिका वाहतुकीच्या कोंडीत अडकून पडल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत असून, शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

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