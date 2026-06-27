Pune: इंदापूर शहरातील वाहतूक कोंडीचा फटका रुग्णवाहिकेला;प्रशासकीय समन्वयाअभावी नागरिक हैराण

संतोष आटोळेइंदापूर: इंदापूर शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरली असून, यावेळी या कोंडीचा फटका थेट एका रुग्णवाहिकेला बसल्याची घटना समोर आली आहे. अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवेसाठी धावणारी रुग्णवाहिका वाहतुकीच्या कोंडीत अडकून पडल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत असून, शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..इंदापूर शहरातील मुख्य चौक, बाजारपेठ आणि पुणे-सोलापूर महामार्गालगतच्या परिसरात दिवसेंदिवस वाहनांची संख्या वाढत आहे. त्यातच रस्त्याच्या दुतर्फा होणारे अनधिकृत पार्किंग, अतिक्रमणे, हातगाड्या आणि बेशिस्त वाहतूक यामुळे वाहतुकीची समस्या अधिकच तीव्र होत आहे. परिणामी, रोजच वाहनचालकांसह पादचारी आणि व्यापाऱ्यांनाही मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे..विशेष म्हणजे, आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाला तातडीने रुग्णालयात पोहोचविण्यासाठी धावणारी रुग्णवाहिकाच वाहतूक कोंडीत अडकल्याने नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा घटनांमुळे रुग्णाच्या जीवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..वाहतूक नियंत्रणाची जबाबदारी असलेल्या पोलीस प्रशासन, रस्त्यांची देखभाल करणारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि शहरातील अतिक्रमण व पार्किंग व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या नगरपालिकेमध्ये प्रभावी समन्वयाचा अभाव असल्याने ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. संबंधित विभागांकडून तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी कायमस्वरूपी नियोजनाचा अभाव स्पष्टपणे जाणवत आहे..दरम्यान वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी मुख्य चौकांमध्ये कायमस्वरूपी वाहतूक पोलिसांची नियुक्ती, अनधिकृत पार्किंगवर कठोर कारवाई, अतिक्रमण हटविण्याची नियमित मोहीम, पर्यायी पार्किंग व्यवस्था आणि शहरासाठी स्वतंत्र वाहतूक आराखडा तयार करण्याची गरज व्यक्त होत आहे..इंदापूर शहराची वाढती लोकसंख्या आणि वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता, संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे नियोजन करून वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा इंदापूरकरांकडून व्यक्त होत आहे. अन्यथा भविष्यात अशा घटना अधिक गंभीर स्वरूप धारण करण्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.