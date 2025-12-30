इंदापूर तालुक्यात महिनाभरात अडीच कोटींची वसूली
कळस, ता. ३० : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत इंदापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या कर वसुलीला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून येत आहे. तालुक्यातील ग्रामपंचायतींकडे घरपट्टी व पाणीपट्टी कराच्या थकबाकीचा उभा डोंगर महिनाभरात कमालीचा घटला आहे. वर्षानुवर्षे रखडलेली कराची रक्कम भरण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे ग्रामस्थांची पावले वळाली आहेत. आजपर्यंत तालुक्यातील ११६ ग्रामपंचायतींनी सुमारे अडीच कोटींपेक्षा अधिक रकमेची वसुली केली आहे.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत ग्रामपंचायतीच्या घरपट्टी व पाणीपट्टी करामध्ये सवलत देण्याची नावीन्यपूर्ण योजना शासनाने जाहीर केली आहे. या योजनेतंर्गत ३१ डिसेंबर २०२५ अखेरपर्यंत चालू वर्षाच्या संपूर्ण करासोबत मागील थकबाकीच्या ५० टक्के रक्कम भरण्याची सवलत ग्रामस्थांना देण्यात आली आहे. मात्र, काही सजग नागरिकांकडून ग्रामपंचायतीचा कर भरण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडे धाव घेतली जात आहे.
...ही पहिलीच वेळ
इंदापूर तालुक्यातील ११६ ग्रामपंचायतींची एकूण २५ कोटी ३२ लाख ३६ हजार १५० रुपये इतकी रक्कम थकीत आहे. यापैकी महिनाभरात तालुक्यातील कर वसुलीच्या आजच्या आकडेवारीवरून २ कोटी ५८ लाख ५८ हजार ५३७ रुपये (१०.२१ टक्के) रक्कम वसूल झाली आहे. महिन्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर वसूल होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे बोलले जात आहे. तालुक्यातील पळसदेव, निमगाव केतकी, कळंब आणि कळस यांसारख्या मोठ्या ग्रामपंचायतींची थकबाकी प्रत्येकी एक कोटी रुपयांच्या पुढे गेली होती. या मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या थकबाकीमुळे तालुक्याच्या एकूण वसुलीच्या आकड्यावर मोठा परिणाम झाला होता. मात्र, यापैकी काही ग्रामपंचायतींनी वसुलीचे प्रमाण वाढविल्याचे सांगण्यात येते.
मुदतवाढ करण्याची मागणी
कर सवलतीचा फायदा प्रत्येक नागरिकाला मिळणे अपेक्षित आहे. या अनुषंगाने कर भरण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी ग्रामस्थ करत आहेत. ग्रामीण अर्थकारण शेतीवर अवलंबून आहे. अनेक कारखान्यांनी उसाची बिले दिलेली नाहीत. मक्याला बाजार नाही. शेतीमालाला दर नाहीत. अशात सवलत मिळूनही कर भरणे शक्य नाही. यामुळे मार्च अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी काही ग्रामस्थांनी केली.
शासनाच्या या कर सवलत योजनेचा लाभ प्रत्येक ग्रामस्थाने घेणे गरजेचे आहे. करापोटी वसूल होणाऱ्या रकमेतून ग्रामपंचायतीला गावात विकासकामांवर खर्च करणे सोपे होईल. यातून गाव समृद्ध होण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानातील बक्षिसाठी वसुलीच्या प्रमाणात गुण दिले जाणार आहेत. या गुणांच्या आधारावर राज्यस्तरीय बक्षिसासाठी ग्रामपंचायतीची निवड झाल्यास पाच कोटींचा निधी मिळणार आहे. याशिवाय विभाग व जिल्हास्तरावर बक्षीस दिले जाणार आहे.
- सचिन खुडे, गटविकास अधिकारी
