‘जलजीवन मिशन’च्या कामांची चौकशी करा

भिगवण, ता. १९ : केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जलजीवन मिशन’ योजनेच्या इंदापूर तालुक्यातील कामात गंभीर अनियमितता आणि निकृष्ट दर्जा असल्याचा आरोप इंदापूर तालुका पश्चिम मंडल भाजपच्या वतीने केला आहे. या कामांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी पक्षाने केली आहे.
या संदर्भात भाजपचे इंदापूर तालुका पश्चिम मंडळाचे अध्यक्ष तेजस देवकाते यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या उपअभियंत्यांना निवेदन दिले आहे. यामध्ये तालुक्यातील कळस, शेटफळगढे, निमसाखर, वडापुरी, मदनवाडी या गावांसह इतर कामांची तांत्रिक तपासणी, निविदा प्रक्रिया, मोजमाप पुस्तिका, गुणवत्ता अहवाल, दिलेली देयके आणि कामाची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
देवकाते म्हणाले, ‘‘महिलांच्या डोक्यावरील हंडा कायमचा उतरवण्यासाठी केंद्र सरकारने जलजीवन मिशनअंतर्गत तालुक्याला मोठा निधी दिला. मात्र, येथील कामांची स्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. या सर्व कामांची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई न केल्यास भाजपच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.’’
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