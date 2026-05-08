SSC Exam Result : दहावीच्या परीक्षेत इंदापूरतील 30 शाळा ठरल्या 100 नंबरी; तालुक्याचा निकाल 95.27 टक्के

इंदापूर - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या दहावीच्या फेब्रुवारी 2026 च्या परीक्षेत इंदापूर तालुक्यातील 30 शाळा शंभर नंबरी ठरल्या असून या शाळांचा निकाल 100 टक्के लागला आहे. तालुक्याचा एकूण सरासरी निकाल 95.27 टक्के लागला आहे.गेल्या वर्षीच्या निकालाच्या तुलनेत तालुक्याच्या टक्केवारी एक टक्याने अधिक घट झाली आहे. शंभर नंबरी शाळांच्या संख्येतही 12 ने घट झाली आहे..महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाच्या वतीने फेब्रुवारी 2026 मध्ये घेण्यात आलेल्या दहावीच्या परीक्षेचा निकाल शुक्रवार (ता.08) रोजी ऑनलाईन पद्धतीने जाहीर करण्यात आला. यामध्ये इंदापूर तालुक्यातील 6 हजार 479 विद्यार्थांनी परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती, तर प्रत्यक्षात 6 हजार 436 विद्यार्थ्यांनी तालुक्यातील विविध परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा दिली. यामध्ये 6 हजार 132 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. यात विशेष प्रावीण्य घेऊन 2 हजार 240 विद्यार्थी, अ श्रेणीत 2 हजार 243 विद्यार्थी, ब श्रेणीत 1 हजार 300 विद्यार्थी व पास श्रेणीत 349 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले तालुक्याचा सरासरी निकाल 95.27 टक्के लागला..100% निकाल लागलेल्या शाळा -1) श्री काटेश्वर विद्यालय काटी,2) भारत चिल्ड्रेन अकॅडमी वालचंद नगर,3) उत्कर्ष विद्या मंदिर कालठण नंबर एक4) अनंतराव पवार विद्यालय निरनिमगाव5) माध्यमिक विद्यालय म्हसोबाचीवाडी6) शरदचंद्रजी पवार विद्यालय लाखेवाडी7) प्रियदर्शनी इंग्लिश मीडियम स्कूल इंदापूर8) गौतमेश्वर माध्यमिक विद्यालय गोतंडी9) कर्मयोगी शंकरराव पाटील विद्यालय कुरवली10) श्री हनुमान विद्यालय सुरवड11) न्यू इंग्लिश स्कूल लाकडी12) जिजामाता विद्यालय सराटी13) लिंबराज माध्यमिक विद्यालय निरगुडे14) माध्यमिक विद्यालय खोरीची15) समाजरत्न शिवाजी शेंडगे विद्यालय तरंगवाडी16)श्री छत्रपती हायस्कूल शिंदेवाडी,17) श्री छत्रपती हायस्कूल परीटवाडी,18) विठ्ठलराव थोरात माध्यमिक इंग्लिश मीडियम स्कूल भिगवन19)कोंडीराम सदाशिव शिरसागर माध्यमिक विद्यालय,20) शिवपार्वती इंग्लिश मीडियम स्कूल निरा नरसिंहपुर21) डेफोडील्स इंग्लिश मीडियम स्कूल आनंदनगर22) एल.जी. बनसोडे विद्यालय पळसदेव23) श्री नागेश्वर विद्यालय शेटफळगढे24) अनुसूचित जाती आणि नव बौद्ध मुलांचे शासकीय निवासीशाळा तरंगवाडी25) जिजामाता इंग्लिश मीडियम स्कूल सराटी26) श्री नारायणदास रामदास इंग्लिश मीडियम स्कूल इंदापूर27) तुळजाभवानी इंग्लिश मीडियम स्कूल28) श्री वेंकटेश्वरा इंग्लिश मीडियम स्कूल कळंब29) विद्यानिकेतन स्कूल लाखेवाडी30) मॉर्डन इंग्लिश मीडियम स्कूल शेळगाव.तालुक्यातील शाळेचे नाव (कंसात टक्केवारी) -1) बोरी हायस्कूल (98.61)2) श्री वर्धमान विद्यालय वालचंदनगर (92.57)3) श्री नारायणदास रामदास हायस्कूल (87.34)4) श्री छत्रपती हायस्कूल भवानीनगर (86.66)5) श्री संत मुक्ताबाई विद्यालय शेळगाव (94.80)6) कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालय रेडणी (97.72)7) भैरवनाथ माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालय भिगवन (97.99)8) श्री केतकेश्वर विद्यालय काटी निमगाव केतकी (98.54)9) वालचंद विद्यालय कळंब (97.60)10) श्री पळसनाथ विद्यालय पळसदेव (97.16)11) निमसाखर एज्युकेशन सोसायटी हायस्कूल निमसाखर (98.59),12) श्री शिवाजी विद्यालय बावडा (90.36),13) श्री नीलकंठेश्वर विद्यालय लासूर्णे (91.41)14) सौ.कस्तुराबाई श्रीपती कदम विद्यालय इंदापूर (84.52),15) नागेश्वर विद्यालय शेटफळगढे (97.29),16) न्यू इंग्लिश स्कूल डाळज (93.33),17) श्री हरणेश्वर विद्यालय कळस (92.85),18) चैतन्य विद्यालय निरा नरसिंहपुर (96.47), 19) श्रीनाथ विद्यालय वडापुरी (88.88)20) रणगाव हायस्कूल रणगांव (93.50)21) प्रगती विद्यालय लोणी देवकर (95.00), 22) नंदिकेश्वर प्रगती विद्यालय सराफवाडी (95.34),23) श्री छत्रपती इंग्लिश मीडियम स्कूल भवानीनगर (95.83)24) श्री छत्रपती हायस्कूल अंथूर्णे (97.56),25) गोविंदराव पवार माध्यमिक विद्यालय भवानीनगर (81.81)26) महात्मा फुले विद्यालय वरकुटे खुर्द (97.87),27) श्री बाबीर विद्यालय रुई (93.28),28) वसंतदादा पाटील विद्यालय निरवांगी (91.17),29) माध्यमिक विद्यालय शेटफळ हवेली (90.90)30) श्रीराम विद्यालय भोडणी (78.57),31) श्रीमती हिराबाई हरिभाऊ देसाई विद्यालय बेलवाडी (94.23),32) श्री छत्रपती मुलींचे माध्यमिक विद्यालय भवानीनगर (91.52)33) लोकनेते महादेवराव बोडके विद्यालय पिंपरी (92.15),34) माध्यमिक विद्यालय भांडगाव (92.50)35) दादासाहेब पाटील विद्यालय कांदलगाव (88.52),36) माध्यमिक विद्यालय तावशी (94.11)37) श्री छत्रपती विद्यालय सणसर (87.71),38) श्री शिवाजी विद्यालय वरकुटे बुद्रुक (98.00)39) हनुमान विद्यालय अवसरी (97.36)40) कमल विद्यालय बाभुळगाव (97.29)41) नूतन माध्यमिक विद्यालय कौठळी (97.82)42) राधिका माध्यमिक विद्यालय इंदापूर (92.45),43) सावित्रीबाई फुले कन्या प्रशाला अंथुर्णे (97.36),44) श्री.एन.के.व्यवहारे विद्यालय पिंपरी- (81.03)45) महात्मा फुले विद्यालय बिजवडी (89.23), 46) लोकनेते शहाजीराव पाटील माध्यमिक विद्यालय बोराटवाडी (94.62),47) उदमाई विद्यालय घोलपवाडी (98.24)48) नंदिकेश्वर विद्यालय जंक्शन (98.88),49) कै.शहाजीराव पाटील विद्यालय शहाजीनगर रेडा (93.10),50) अंकलेश्वर माध्यमिक विद्यालय अकोले (92.00)51) श्री.भैरवनाथ माध्यमिक विद्यालय व्याहळी (90.00),52) न्यू भैरवनाथ माध्यमिक विद्यालय काझड (97.05),53) मालोजीराजे विद्यालय इंदापूर (96.00)54) दगडू दादा बनसोडे विद्यालय गोतोंडी (96.55)55) माध्यमिक विद्यालय वीरवाडी- मदनवाडी (97.05),56) पद्मश्री अनंतराव पवार कृषी विद्यालय बोरी (94.87),57) माध्यमिक विद्यालय गिरवी पिंपरी(96.87)58) श्री.काळभैरव माध्यमिक विद्यालय कळाशी (93.54),59) क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आश्रमशाळा इंदापूर (82.35),60) आदर्श माध्यमिक विद्यालय भिगवन (93.65),61) श्री छत्रपती हायस्कूल उद्धट (95.83)62) शंभू महादेव विद्यालय दगडवाडी (98.57),63) एस बी पाटील पब्लिक स्कूल वनगळी (96.77)64) गुरुकुल विद्या मंदिर गोखळी (99.70).इंदापूर तालुका दहावी निकाल सारांश -नोंदणी केलेले विद्यार्थी : 6479परीक्षा दिलेले विद्यार्थी : 6436विशेष प्राविण्य मिळवलेले विद्यार्थी : 2240अ श्रेणी मिळवलेले विद्यार्थी : 2243ब श्रेणी मिळालेले विद्यार्थी : 1300पास श्रेणी : 349एकूण पास : 6132टक्केवारी : 95.27. 