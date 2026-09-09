Ghodegaon News : आंबेगाव तालुक्यातील ठाकरवाड्यांच्या रस्त्यांच्या प्रश्नांवर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू

घोडेगाव - आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी ठाकर समाजाच्या विविध वाड्या-वस्त्यांवरील रस्त्यांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत, या मागणीसाठी 'आदिवासी ठाकर संघर्ष संघटना' संलग्न: आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच यांच्या वतीने घोडेगाव, ता. आंबेगाव येथील तहसीलदार कार्यालय, यांना निवेदन देण्यात आले आहे. रस्त्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी आज पासून तहसीलदार कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले आहे..स्वातंत्र्याला ८० वर्षे पूर्ण झाली तरी तालुक्यातील अनेक ठाकरवाड्यांना अद्याप पक्के रस्ते मिळालेले नाहीत. यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी, आजारी व्यक्तींना दवाखान्यात नेण्यासाठी आणि दैनंदिन दळणवळणासाठी नागरिकांना प्रचंड हाल सहन करावे लागत आहेत. काही रस्त्यांबाबत न्यायालयाने रस्ते खुले करण्याचे आदेश दिले असूनही प्रशासनाकडून त्यांची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे..प्रमुख मागण्या -पोखकरवाडी ते चिंचेचीवाडी रस्ता न्यायालयीन निकालानुसार (दि. २४/०९/२०२५) तातडीने खुला करावा.ठाकरवाडी रस्ता ते मान्याचीवाडी रस्ता न्यायालयाच्या निकालानुसार (दि. १०/०४/२०२३) खुला करून अंमलबजावणी करावी.ठाकरवाडी येथील माळ ते बागबाडी, लोहकरे वस्ती ते जांभळीचा रस्ता, पहाड दरा ते ठाकरवाडी, उगलेवाडी ते काळबांध आणि नांदूर येथील विठ्ठल वाडी ते टाकेवाडी-ठाकरवाडी या कच्च्या रस्त्यांची दुरुस्ती करून डांबरीकरण करावे.फुगाव येथील गणेश नगर ते ठाकरवाडी, म्हाळुंगे पडवळ येथील भैरौबा मंदिर ते जाधववस्ती तसेच म्हाळुंगे पडवळ ते बैतागवाडी ते टाकेवाडी-ठाकरवाडी या नवीन रस्त्यांना मंजुरी द्यावी.म्हाळुंगे पडवळ येथील सैदवाडी ते ठाकरवाडी रस्त्याची दुरुस्ती व डांबरीकरण करावे.प्रशासनाने या मागण्यांची तातडीने दखल न घेतल्यास सर्व आदिवासी ठाकर समाजाच्या वतीने मोठे आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष अर्जुन काळे, सचिव समीक्षा केदारी, खजिनदार संदेश केवाळे आणि सहसचिव सुभाष पारधी यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.