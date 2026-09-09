पुणे

Ghodegaon News : आंबेगाव तालुक्यातील ठाकरवाड्यांच्या रस्त्यांच्या प्रश्नांवर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू

स्वातंत्र्याला ८० वर्षे पूर्ण झाली तरी तालुक्यातील अनेक ठाकरवाड्यांना अद्याप पक्के रस्ते मिळालेले नाहीत.
Indefinite Protest Begins Over Road Issues in Thakarwadi

Indefinite Protest Begins Over Road Issues in Thakarwadi

sakal

चंद्रकांत घोडेकर
Updated on

घोडेगाव - आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी ठाकर समाजाच्या विविध वाड्या-वस्त्यांवरील रस्त्यांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत, या मागणीसाठी 'आदिवासी ठाकर संघर्ष संघटना' संलग्न: आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच यांच्या वतीने घोडेगाव, ता. आंबेगाव येथील तहसीलदार कार्यालय, यांना निवेदन देण्यात आले आहे. रस्त्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी आज पासून तहसीलदार कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले आहे.

Loading content, please wait...
ambegaon
Protest
Ghodegaon
Marathi News Esakal
www.esakal.com