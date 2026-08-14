पुणे

फक्त फोटो

फक्त फोटो
Published on

फक्त फोटो
..................
PNE26W42422, PNE26W42423
सोलापूर : स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला सिद्धेश्वर तलावात तिरंगा झेंडा लावून विहार करताना नौका. (छायाचित्र ः प्रमोद हिप्परगी)

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

cultural events in Maharashtra
Maharashtra festivals
Solapur tourism
boat ride in Solapur
Siddheshwar Lake events
tricolor flag hoisting
freedom celebration activities
outdoor activities in Solapur
boating photography
Independence Day celebration
Solapur lakes
scenic views in Solapur
family outings in Solapur
adventure sports in Solapur
historical sites in Solapur
स्वातंत्र्यदिनाचे फोटो
सिद्धेश्वर तलावाची माहिती
सोलापूर पर्यटन ठिकाणे
नौका विहार सोलापुरात
तिरंगा झेंड्याचा इतिहास
मराठीत स्वातंत्र्य दिन
सोलापूरच्या कार्यक्रमांची यादी
तिरंगा झेंडा साजरा करणे
सोलापूरचा भव्य वारसा
सिद्धेश्वर तलावावरील जलक्रीडा
जळगाव आभा येथील जलक्रीडा
कुटुंबिक सहलीसाठी उत्तम ठिकाण
Marathi News Esakal
www.esakal.com