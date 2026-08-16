पुणे

अक्कलकोट तालुक्यात स्वातंत्र्यदिनाचा जयघोष; विविध उपक्रमांनी उत्साहात साजरा

अक्कलकोट तालुक्यात स्वातंत्र्यदिनाचा जयघोष; विविध उपक्रमांनी उत्साहात साजरा
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अक्कलकोट तालुक्यात विविध उपक्रम
अक्कलकोट : तालुक्यात ८०वा भारतीय स्वातंत्र्यदिन देशभक्तीच्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. शासकीय कार्यालये, शाळा-महाविद्यालये, बँका, पोलिस ठाणी आणि विविध संस्थांमध्ये ध्वजारोहणासह सांस्कृतिक कार्यक्रम, तिरंगा रॅली, एनसीसी विद्यार्थ्यांचे संचलन, कवायती व प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करण्यात आले.
अक्कलकोट तहसील कार्यालयात तहसीलदार विनायक मगर यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले. यावेळी आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, माजी खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी, माजी गृहराज्यमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. पंचायत समिती कार्यालयात सभापती रश्मी हिप्परगी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले.
अक्कलकोट उत्तर व दक्षिण पोलिस ठाणे, भाजप कार्यालय तसेच शिवसेना कार्यालयातही ध्वजारोहण झाले. शाळा-महाविद्यालयांतील देशभक्तिपर कार्यक्रम, एनसीसी संचलन आणि तिरंगा रॅलीने वातावरणात उत्साह निर्माण केला. ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम्’ आणि ‘जय हिंद’च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला.

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