पुणे

ल. ना. होशिंग विद्यालयात स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा

ल. ना. होशिंग विद्यालयात स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा
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ल. ना. होशिंग विद्यालयात
स्वातंत्र्य दिन उत्साहात
जामखेड शहर, ता. १७ ः जामखेड शहरातील दी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचे ल. ना. होशिंग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, जामखेड येथे भारताच्या स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा करण्यात आला.
विद्यालयाचे माजी विद्यार्थी व पुणे येथील युवा उद्योजक, उच्च विभूषित प्रशांत मनोहर कुलकर्णी यांच्या हस्ते सकाळी आठ वाजून पाच मिनिटांनी ध्वजवंदन करण्यात आले. त्यानंतर विद्यालयातील एनसीसीच्या विद्यार्थ्यांनी संचलन करून उपस्थितांची मने जिंकली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी देशभक्तिपर गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच विविध कलागुणांचे सादरीकरण केले. या वेळी दी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष उद्धव देशमुख, सचिव अरुण चिंतामणी , सहसचिव डॉ. सुनील कटारिया, खजिनदार शरद देशमुख, ज्येष्ठ संचालक दत्तात्रय वडे, माजी सचिव शशिकांत देशमुख, माजी खजिनदार राजेश मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. प्राचार्य बी. ए. पारखे, उपप्राचार्य युवराज भोसले, उपमुख्याध्यापक अनिल देडे, पर्यवेक्षक सुदाम वराट यांच्यासह माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.

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