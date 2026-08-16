पुणे

विद्यार्थ्यांच्या शिस्तबद्ध संचलनाने वेधले लक्ष

विद्यार्थ्यांच्या शिस्तबद्ध संचलनाने वेधले लक्ष
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औंध : श्री खंडेराय प्रतिष्ठान शिक्षण संस्थेत स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यात आला. चंदुकाका सराफ ज्वेलर्सचे संचालक सिद्धार्थ शहा यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. संस्थेचे संस्थापक-अध्यक्ष गणपतराव बालवडकर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. या वेळी माध्यमिक विद्यालयाच्या स्काऊट-गाईड पथकासह सीएम इंटरनॅशनल स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी शिस्तबद्ध संचलन केले. विद्यार्थ्यांनी पिरॅमिड शो आणि कवायती सादर केल्या. शहा यांनी देशाच्या जडणघडणीत विद्यार्थ्यांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. संस्थेचे सचिव डॉ. सागर बालवडकर यांनीही मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी उपाध्यक्ष सुदर्शन बालवडकर, प्राचार्य दत्तात्रेय डफळ उपस्थित होते. पर्यवेक्षक एस. बी. लोहोकरे यांनी परिचय करून दिला, तर डॉ. किशोरी उभे यांनी सूत्रसंचालन केले.

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