Independence Day : इतिहासाच्या साक्षीदार खडकवासला धरणावर तिरंग्याची जल रोषणाई

खडकवासला - ब्रिटिश राजवटीपासून देशाच्या स्वातंत्र्यापर्यंत आणि आजच्या नव्या भारताच्या विकासयात्रेपर्यंतच्या बदलत्या काळाचा साक्षीदार असलेले खडकवासला धरण स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर तिरंगी विद्युत रोषणाईने उजळून निघाले आहे. इतिहासाचा वारसा, स्वातंत्र्याची भावना आणि जलवैभवाचा त्रिवेणी संगम तिरंगी प्रकाशात अनुभवायला मिळत असून, स्वातंत्र्य दिनाच्या उत्साहाला जलरंगांची देखणी किनार लाभली आहे..पारतंत्र्याच्या काळात १८७९ मध्ये उभारलेल्या खडकवासला धरणाला यंदा २०२६ मध्ये १४७ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या प्रदीर्घ प्रवासात धरणाने ब्रिटिश राजवटीतील ६८ वर्षांचा पारतंत्र्याचा काळ, १९४७ मधील देशाची स्वातंत्र्यप्राप्ती आणि त्यानंतरचा ७९ वर्षांचा स्वतंत्र भारत अनुभवला आहे.तसेच ६५ वर्षांपूर्वी, १९६१ मध्ये पानशेत धरण फुटल्यानंतर आलेली भीषण जलआपत्ती अनुभवली आहे. पानशेतच्या १९६१च्या दुर्घटनेनंतर धरणाची पुनर्बांधणी करताना क्षमता वाढवली आणि ११ दरवाजे करून मजबुतीकरण करण्यात आले. त्यामुळे जुन्या ऐतिहासिक रचनेच्या खुणा आणि नव्या, अधिक सक्षम भिंतीचा बांधकामाचा अनोखा संगम आजच्या खडकवासला धरणात पाहायला मिळतो..आज २०२६ मध्ये देश विकास आणि आर्थिक सामर्थ्याच्या नव्या टप्प्याकडे वाटचाल करीत असताना, १४७ वर्षांचा इतिहास अंगावर घेऊन उभे असलेले खडकवासला धरण स्वातंत्र्य दिनाच्या तिरंगी रोषणाईत नव्या भारताच्या आकांक्षांचे प्रतीक ठरत आहे.स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर धरणाच्या सांडव्यावर केलेली तिरंगी विद्युत रोषणाईमुळे हा ऐतिहासिक प्रवास अधिक भावपूर्ण झाला आहे. वेगाने कोसळणाऱ्या पाण्यावर पडणाऱ्या भगवा, पांढरा आणि हिरव्या प्रकाशझोतामुळे जलप्रवाहाला तिरंग्याची मनोहारी छटा प्राप्त झाली आहे..काळोखाच्या पार्श्वभूमीवर तिरंगी प्रकाशात झेपावणारे पाण्याचे तुषार, उजळलेला सांडवा आणि दूरवर अंधारात लुकलुकणारे धरणामागील गावांमधील दिवे यामुळे परिसराचे दृश्य अधिकच देखणे झाले आहे. देशभक्तीची भावना, निसर्गसौंदर्य आणि जलवैभव यांचा सुंदर संगम या तिरंगी रोषणाईतून अनुभवायला मिळत आहे.धरणाच्या सांडव्यावर फुगे आणि तिरंगीसह विविध प्रकारची विद्युत रोषणाई १५ ऑगस्ट रोजीही सायंकाळी पाहायला मिळणार आहे. याचे नियोजन शाखा अभियंता वीरेश राऊत यांनी केले आहे..भारतातील जुन्या दगडी धरणांपैकी एक असलेल्या खडकवासला धरणाच्या बांधकामाला १८६९ मध्ये सुरुवात झाली आणि १८७९ मध्ये ते पूर्ण झाले. या बांधकामासाठी तत्कालीन काळात सुमारे ६५ लाख रुपये खर्च झाला. त्यावेळी ८८ दरवाजे स्वयंचलित दरवाजे होते. खडकवासला धरणाचा इतिहास केवळ पुण्याच्या जलव्यवस्थेशी जोडलेला नसून, तो भारताच्या अभियांत्रिकी आणि जलव्यवस्थापनाच्या इतिहासातील महत्वाचा टप्पा आहे.- किरण देशमुख, कार्यकारी अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.