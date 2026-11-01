सामाईक सातबारा असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला स्वतंत्र नुकसानभरपाई द्या! : अॅड. सचिन देशमुख यांची पालकमंत्र्यांकडे मागणी

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सोलापूर : येथे सामाईक सातबारा उताऱ्यावरील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला स्वतंत्रपणे मदत द्यावी, याबाबत जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांच्याशी चर्चा करताना माजी जि.प. सदस्य ॲड. सचिन देशमुख.
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सातबाऱ्याचा अडसर नको;
मदतीत शेतकऱ्यांना न्याय द्या
ॲड. देशमुख यांची पालकमंत्र्यांकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला, ता. १ : दुष्काळामुळे खरीप पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत सामाईक सातबारा उताऱ्यावरील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला स्वतंत्रपणे द्यावी. स्वतंत्र सातबारा नसल्याच्या कारणास्तव प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवू नये, अशी मागणी माजी जिल्हा परिषद सदस्य ॲड. सचिन देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी व पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये अग्रिम मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सामाईक सातबारा असलेल्या शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ देताना अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अनेक गावांमध्ये दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची नावे एकाच सातबारा उताऱ्यावर आहेत. प्रत्यक्षात जमिनीचे वाटप होऊन प्रत्येकजण स्वतंत्रपणे शेती करीत आहे. अशा परिस्थितीत मदतीचा लाभ एकाच खातेदाराला मिळून अन्य पात्र शेतकरी वंचित राहण्याची भीती आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे सामाईक खात्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष कसणीत व हक्काच्या क्षेत्रानुसार प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला स्वतंत्रपणे मदत द्यावी. याबाबत महसूल व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना स्पष्ट लेखी सूचना द्याव्यात. मदतीचा लाभ शेवटच्या पात्र शेतकऱ्यापर्यंत पोचण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी शासन स्तरावर प्रयत्न करावेत, अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे.
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