पुणे शहरात दुचाकींसाठी वेगळे रस्ते बनविणार - शेखर गायकवाड

पुणे - ‘पुणे शहरातील वाहतूक सुरळीत करण्याला प्राधान्य देणार आहे. दुचाकी वाहनांसाठी वेगळे रस्ते तयार करणार आहे,’’ असे महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी मंगळवारी सांगितले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप भूमाता रौप्य महोत्सवी सांगता कार्यक्रमात गायकवाड यांचा सत्कार करण्यात आला. त्या वेळी ते बोलत होते. निवृत्त जिल्हाधिकारी चंद्रकांत दळवी, भूमाता संस्थेचे डॉ. बुधाजीराव मुळीक, शालिनी मुळीक, निवृत्त कर्नल संभाजी पाटील उपस्थित होते. आयुक्त गायकवाड म्हणाले, ‘‘प्रशासनात मला प्रत्येक माणसाने शिकविले. एक एक माणूस शिकवीत आला आणि मी शिकत आलो. त्यामुळे पुणे महापालिका आयुक्त म्हणून कितीही लोक मला भेटायला आले तरी मी न कंटाळता काम करणार आहे. शहरातील सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्थेमध्ये स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेणार आहे. ‘सीएसआर’मधून निधी उभा करून पर्यावरणपूरक बस घेण्यावर भर देणार आहे.’’ नरेंद्र शिंदेकर यांनी प्रास्ताविक केले. प्रियांका जगताप यांनी सूत्रसंचालन केले. कमल सावंत यांनी आभार मानले.

Web Title: Independent road for two wheeler in pune city