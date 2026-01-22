Global Impact Forum 2026 : उद्योगांची पुढची दिशा; 'स्केल'पेक्षा 'इंटेलिजन्स' महत्त्वाचा - तज्ज्ञांचे प्रतिपादन

झुरिक (स्वित्झर्लंड) : उत्पादननिर्मिती क्षेत्रात होत असलेल्या मूलभूत बदलांकडे ‘सकाळ माध्यम समूह’ आणि ‘एपी ग्लोबाले’ यांच्यावतीने आयोजित पहिल्या ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम’मध्ये (जीआयएफ) तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले. उत्पादननिर्मितीच्या व्याप्ती (स्केल) पेक्षा बुद्धिमत्ता (इंटेलिजन्स) येत्या काळात अधिक महत्त्वाची ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले. उद्योग, वित्तीय सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) आणि शाश्वत विकास यांचा भविष्यातील प्रवास कसा बदलणार आहे, यावर ‘उद्योगांची पुढची दिशा’ या सत्रात चर्चा झाली. भारत-स्विस केंद्राचे अध्यक्ष गोविंद सोवाळे यांनी तज्ज्ञांना बोलते केले. या सत्रात अॅक्सेन्चर (मॅन्युफॅक्चरिंग) चे व्यवस्थापकीय संचालक एन्नो डांके, एलजीटी प्रायव्हेट बँकेचे (वित्तीय सेवा) मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऑलिव्हर जेनी, न्युएश डेव्हलपमेंटचे (शाश्वत रिअल इस्टेट) अँड्रियास बिंकेर्ट, आणि रेव्हमॅक्स ग्रुप ऑफ कंपनीजचे प्रमुख कौस्तुभ बुटाला यांनी आपले विचार मांडले..मॅन्युफॅक्चरिंगमधील वाटचालडांके यांनी सांगितले की, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात मूलभूत परिवर्तन होत आहे. ‘‘पूर्वी उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ लागायचे. आता यंत्रांद्वारे उत्पादन होत असून, उद्योगाचा फोकस ऑटोमेशनकडून इंटेलिजंट ऑटोनॉमीकडे वळला आहे. माणसे चालवतील, अशी यंत्रांची रचना आपण इतक्या वर्षांत उभी केली आहे. ह्युमेनॉईड रोबोट्सना अशी यंत्रे हाताळणे सोपे आहे. त्यामुळे, अशा रोबोट्समधील इंटेलिजन्स विकसित करण्यावर येत्या काळात भर राहील,’’ असे ते म्हणाले. युरोपमधील वयोवृद्ध होत चाललेली लोकसंख्या पाहता, हे एआय आणि अशा स्वरूपाच्या यंत्रांचे डिझाईन भारताकडून विकसित होऊ शकते. भारतासाठी ही मोठी संधी आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..वित्तीय सेवांमध्ये नवा बदलजेनी यांनी वित्तीय सेवांमधील बदल मांडले. ‘‘बँकिंग ऑपरेशन्स अत्यंत गुंतागुंतीची असल्याने भारताची आयटी क्षमता ही नेहमीच ताकद राहिली आहे. मात्र, केवळ मोठ्या ग्लोबल कॅपेबॅलिटी सेंटर उभारण्यावर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते. खरे मूल्य आता इंटेलिजन्समध्ये आहे,’’ असे ते म्हणाले. सॉफ्टवेअर विकसित करण्याची प्रक्रिया आता स्वयंपूर्ण होत आहे. कोडिंग आणि टेस्टिंग एजंट्सद्वारे होईल, मात्र नियंत्रण माणसांकडे राहील. आज सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासाठी पाचशे लोकांची आवश्यकता लागत असेल, तर ते काम नजीकच्या काळात पन्नास लोक करू शकतील, जे एआय एजंट्सवर नियंत्रण ठेवतील. मोठ्या संख्येतील मनुष्यबळ आज लाभाचे मानले जात असले, तरी उद्या ते तोट्याचे ठरू शकते,’’ असा इशाराही त्यांनी दिला..Premium|Third World Countries : 'तिसरे जग' म्हणजे नक्की काय? ट्रम्प यांच्या एका निर्णयामुळे जुनी संकल्पना पुन्हा जागतिक चर्चेत.भारतासाठी धडाअँड्रियास बिंकेर्ट यांनी युरोपमधील शाश्वत रिअल इस्टेट आणि ग्रीन सिटी संकल्पनांबद्दल माहिती दिली. ‘‘युरोपमध्ये विकासाच्या प्रक्रियेत पर्यावरणाची मोठी हानी झाली. आता पर्यावरणाबाबत जागरूकता वाढली आहे आणि कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्याकडे वाटचाल सुरू आहे,’’ असे ते म्हणाले. झुरिकमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या ग्रीन सिटी प्रकल्पांत ऊर्जा वापर आणि कार्बन उत्सर्जन मर्यादित ठेवले जात आहे. युरोपला हे सारे शिकायला खूप वेळ लागला. विशेषतः महाराष्ट्राने, हे धडे लवकर आत्मसात करावेत. भारतात पर्यावरणाची हानी न करता विकसाची अजूनही संधी आहे,’’ असे त्यांनी नमूद केले. महाराष्ट्र सरकारच्या सेंटर फॉर क्लायमेट चेंज उपक्रमाचेही त्यांनी स्वागत केले.एआय केंद्रबिंदू बुटाला यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्राच्या संभाव्य विस्ताराबद्दल मत मांडले..सत्राचा संदेश : मोठी संधीयेत्या काळात ऑटोमेशन, एआय एजंट्स आणि शाश्वत विकास यांच्या माध्यमातून कमी संसाधनांत अधिक परिणाम साधता येईल. भारत आणि महाराष्ट्रासाठी ही बदलती दिशा मोठी संधी ठरणार असून, योग्य धोरणे, कौशल्यविकास आणि दीर्घकालीन विचार यांची गरज असल्याचे तज्ज्ञांनी अधोरेखित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.