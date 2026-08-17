पुणे

पेच सोडविण्यासाठी चर्चेचाच मार्ग उत्तम

पेच सोडविण्यासाठी चर्चेचाच मार्ग उत्तम
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ढाका, ता. १७ (पीटीआय) : ‘‘आव्हाने हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असून, भारत आणि बांगलादेश या दोन शेजारी देशांमधील मतभेद केवळ चर्चेद्वारेच सोडवले जाऊ शकतात,’’ असे प्रतिपादन बांगलादेशातील भारताचे उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी यांनी आज केले. बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रेहमान यांचा भारत दौरा लवकरात लवकर व्हावा, अशी आशाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाच्या मुद्द्यावरून दोन्ही देशांमध्ये सध्या तणाव निर्माण झाला आहे. १२ आणि १३ सप्टेंबरला आयोजित केलेल्या ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेसाठी रेहमान यांना निमंत्रण देण्यात आले आहे. त्यांच्या या प्रस्तावित दौऱ्याबाबत अनिश्चितता असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्रिवेदी यांनी हे विधान केले. त्रिवेदी म्हणाले, ‘‘भारत आणि बांगलादेश या दोन सार्वभौम देशांची केवळ सीमाच नाही, तर एक स्वप्नही समान आहे. आव्हाने असल्याशिवाय लोकशाही पूर्ण होत नाही. द्विपक्षीय प्रश्न केवळ भेटीगाठी आणि चर्चेतूनच सुटू शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पंतप्रधान तारिक रेहमान हे लोकनेते आहेत. हे दोघे प्रत्यक्ष भेटतील, तेव्हा सर्व प्रश्न मार्गी लागतील.’’ दोन देशांमध्ये मतभेद असू शकतात आणि आपापल्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी त्यांना अवकाश हवा असतो, हेही त्यांनी मान्य केले. भारत आणि बांगलादेश यांच्यात सुवर्णकाळ निर्माण करणे हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

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