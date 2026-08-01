Defence Licensing: संरक्षण उद्योग परवान्याची प्रक्रिया एका महिन्यातच पूर्ण होणार

प्रज्वल रामटेकेपुणे: जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे दारूगोळा, स्फोटके आणि प्रणोदक (प्रोपेलंट) यांच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. अनेक देशांतील दारूगोळ्याचा साठा वेगाने संपुष्टात येत असून, ही भारतीय संरक्षण उद्योगासाठी मोठी सुवर्णसंधी आहे. देशांतर्गत उद्योगांना या संधीचा लाभ घेता यावा आणि ‘व्यवसाय सुलभता’ (ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस) वाढावी, यासाठी उद्योग परवान्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे. पूर्वी साधारण सहा महिने लागणारी ही मंजुरी प्रक्रिया आता केवळ एका महिन्याच्या आत पूर्ण होणार आहे, अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव (संरक्षण उत्पादन) संजीव कुमार यांनी दिली..कुमार म्हणाले, ‘‘सध्या जगभरात विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या संघर्षामुळे उच्च ऊर्जायुक्त पदार्थ आणि स्फोटकांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. युरोपमधील अनेक देशांनी गेल्या ४० ते ५० वर्षांत युद्ध न पाहिल्यामुळे त्यांची औद्योगिक पायाभूत सुविधा आणि दारूगोळा निर्मितीची क्षमता मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. तेथे ही उत्पादन क्षमता नव्याने उभी करणे अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि कठीण आहे. त्यामुळे भारताकडे केवळ स्वतःच्या सशस्त्र दलांची गरज पूर्ण करण्याची नव्हे, तर संपूर्ण जगाची मागणी पूर्ण करण्याची क्षमता आणि संधी आहे.’’.Amit Shah Pune : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासोबत अमित शाहंचा फोटो; 'भारताचा चाणक्य' म्हणून वादग्रस्त बॅनर?; काँग्रेसने विरोध करताच पोस्टर गायब.परवाना प्रक्रियेत क्रांतिकारी बदलसंरक्षण उत्पादन क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळावी आणि नव्या कारखान्यांच्या उभारणीला गती मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने परवाना प्रक्रियेत धोरणात्मक सुलभता आणली आहे. संरक्षण उत्पादन विभाग (डीडीपी) आणि उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी) यांच्यातील वाढत्या समन्वयामुळे औद्योगिक परवान्यांमधील लालफितीचा कारभार संपुष्टात आला आहे. पूर्वी उद्योगांना परवान्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर तब्बल १९ विविध संस्थांशी सल्लामसलत करावी लागत होती. आता ही संख्या थेट ३ मुख्य घटकांवर आणण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासकीय गुंतागुंत टळून ३ ते ६ महिने चालणारी मंजुरी प्रक्रिया आता एका महिन्यात किंवा त्यापेक्षाही कमी वेळात पूर्ण होणार आहे. या निर्णयामुळे संरक्षण साहित्याची निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांची उभारणी आणि प्रत्यक्ष उत्पादन लवकरात लवकर सुरू करणे उद्योजकांना शक्य होणार आहे..Koyna Dam Water Release : कोयना धरणाचे सहा दरवाजे ६ फूटांनी उचलले, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा; ३३ हजार क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग.‘‘सध्या तयार दारूगोळा आणि अंतिम उत्पादनांवर अधिक भर दिला जात असला, तरी त्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘प्रणोदक’ आणि मूलभूत कच्च्या मालाच्या निर्मितीमध्ये अपेक्षित गुंतवणूक होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. ‘‘केवळ सध्या उपलब्ध असलेल्या क्षमतेवर तात्पुरता नफा कमविण्याकडे उद्योगांचा कल दिसतो. मात्र, जर उत्पादन व्यवस्थेचा पाया अरुंद असेल, तर संपूर्ण औद्योगिक रचना टिकू शकत नाही. भारतीय उद्योजकांनी भविष्यातील मोठी गरज ओळखून प्रणोदक आणि मूलभूत स्फोटक साहित्याच्या निर्मिती क्षमतेत वेळ, पैसा व संसाधनांची मोठी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.’’- संजीव कुमार, सचिव (संरक्षण उत्पादन), संरक्षण मंत्रालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.