पुणे

Defence Licensing: संरक्षण उद्योग परवान्याची प्रक्रिया एका महिन्यातच पूर्ण होणार

Defence Industry Licence Process Becomes Faster: संरक्षण उद्योगातील परवाना प्रक्रिया आता अवघ्या एका महिन्यात पूर्ण होणार असून भारतीय उद्योगांना जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
Defence Licensing

Defence Licensing

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रज्वल रामटेके

पुणे: जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे दारूगोळा, स्फोटके आणि प्रणोदक (प्रोपेलंट) यांच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. अनेक देशांतील दारूगोळ्याचा साठा वेगाने संपुष्टात येत असून, ही भारतीय संरक्षण उद्योगासाठी मोठी सुवर्णसंधी आहे. देशांतर्गत उद्योगांना या संधीचा लाभ घेता यावा आणि ‘व्यवसाय सुलभता’ (ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस) वाढावी, यासाठी उद्योग परवान्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे. पूर्वी साधारण सहा महिने लागणारी ही मंजुरी प्रक्रिया आता केवळ एका महिन्याच्या आत पूर्ण होणार आहे, अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव (संरक्षण उत्पादन) संजीव कुमार यांनी दिली.

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