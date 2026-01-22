Global Impact Forum 2026 : ईएसजी आणि शाश्वत विकास; उद्योगांसाठी जोखीम नव्हे, संधी

India ESG sustainable development business opportunities 2026 : शाश्वत विकास आणि ‘ईएसजी’ (पर्यावरणीय, सामाजिक आणि शासन) या संकल्पना केवळ नियमपालन किंवा अतिरिक्त खर्च म्हणून न पाहता, त्या नव्या व्यवसाय संधी आणि दीर्घकालीन विकासाचा पाया म्हणून स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन ‘सकाळ माध्यम समूह’ आणि ‘एपी ग्लोबाले’ यांच्यावतीने आयोजित पहिल्या ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम’मध्ये (जीआयएफ) करण्यात आले.‘ईएसजी आणि शाश्वत विकास’ या सत्रात सरकार, उद्योग, ऊर्जा, शहरी नियोजन आणि पर्यावरण व्यवस्थापन या क्षेत्रांतील जागतिक अनुभव मांडण्यात आले. या सत्रात पीओएम प्लस कन्सल्टिंगचे भागीदार योहान्स गॅन्टनर, एलारिया ड्यू एजीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ऑटो सी. फ्रॉमेल्ट, इंटिग्रेटेड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट फाउंडेशनचे डॉ. हॅनेस झांडर, स्पॉन्ज कोलॅबोरेटिव्हचे संचालक सौरव कुमार बिस्वास, एसकेवायआय बायोपॉलिमरचे पार्टनर डॉ. सचिन जैन आणि एलोरा ईपीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयूर नंदन यांनी आपले विचार मांडले..सरकारची भूमिका महत्त्वाचीयोहान्स गॅन्टनर यांनी शाश्वत विकासात सरकारच्या भूमिकेवर भर दिला. ‘‘ईएसजी प्रभावीपणे राबवायचे असेल, तर केवळ उद्योगांचे प्रयत्न पुरेसे नाहीत. धोरणात्मक स्पष्टता, नियामक स्थैर्य आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन सरकारकडून मिळणे अत्यावश्यक आहे,’’ असे त्यांनी सांगितले. शाश्वत पायाभूत सुविधा आणि शहरविकासासाठी सार्वजनिक–खासगी भागीदारी महत्त्वाची ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले..Premium| Bonded Labour Liberation: वेठबिगार मुक्तीच्या कामातूनच ग्रामविकासाची नवी दिशा कशी मिळाली?.ग्रीन एनर्जीत सहकार्यडॉ. ऑटो सी. फ्रॉमेल्ट यांनी हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रातील बदल अधोरेखित केले. ‘‘ग्रीन एनर्जी, बॅटरी चार्जिंग तंत्रज्ञान आणि स्क्रॅप मॅनेजमेंट या क्षेत्रांत भारत आणि युरोपने एकत्र काम करण्याची गरज आहे,’’ असे ते म्हणाले.पूर्वी युरोपमधील स्क्रॅप भारतात पाठवला जात होता; मात्र आता त्यावर बंदी आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांनी युरोपमध्येच येऊन स्क्रॅप हँडलिंग आणि पुनर्वापर तंत्रज्ञान विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे, ही सकारात्मक बाब आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले..शाश्वतता म्हणजे खर्च नव्हेडॉ. हॅनेस झांडर यांनी उद्योगांना स्पष्ट संदेश दिला. ‘‘शाश्वत विकासाकडे केवळ खर्च म्हणून पाहू नका. हा स्वतंत्र आणि भविष्यात वाढणारा व्यवसाय आहे,’’ असे ते म्हणाले. योग्य नियोजन आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरातून शाश्वततेतून नफा आणि सामाजिक लाभ दोन्ही साध्य करता येतात, असे त्यांनी नमूद केले. सौरव कुमार बिस्वास यांनी ‘स्पॉन्ज पार्क’ या अभिनव संकल्पनेची आणि चेन्नई, बंगळूरमध्ये केलेल्या कामाची माहिती दिली. डॉ. सचिन जैन यांनी रिअल इस्टेट आणि बायोपॉलिमर तंत्रज्ञानातील शाश्वत उपायांवर भाष्य केले आणि मयूर नंदन पायाभूत प्रकल्पांमध्ये ईसीजी मानकांचा अवलंब केल्यास दीर्घकालीन फायदा होतो, असे सांगितले..सत्राचा संदेश : भविष्यातील अपरिहार्यताईसीजी आणि शाश्वत विकास ही भविष्यातील अपरिहार्यता असून, ती उद्योगांसाठी जोखीम नाही तर मोठी संधी आहे. सरकार, उद्योग आणि समाज यांचा समन्वय साधत हरित ऊर्जा, शहरी नियोजन आणि संसाधन व्यवस्थापनावर भर दिल्यास भारत आणि महाराष्ट्र शाश्वत विकासाच्या जागतिक नेतृत्वाकडे वाटचाल करू शकतील, असे तज्ज्ञांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.