Global Impact Forum 2026 : ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरममध्ये तज्ज्ञांचे मत; टेपा करारामुळे आर्थिक संबंध नव्या उंचीवर

trade and economic partnership agreement : भारत आणि युरोपमधील व्यापार व गुंतवणुकीच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरणाऱ्या व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करारामुळे (ट्रेड अँड इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अॅग्रीमेंट - टेपा) उभय घटकांना व्यवसायाच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे प्रतिपादन 'सकाळ माध्यम समूह' आणि 'एपी ग्लोबाले' यांच्यावतीने आयोजित पहिल्या 'ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम'मध्ये (जीआयएफ) तज्ज्ञांनी केले.भारत–युरोप आर्थिक संबंधांची पुढील दिशा, मुक्त व्यापार आणि गुंतवणूक या विषयावरील सत्रामध्ये स्विस ग्लोबल एंटरप्राइजच्या वरिष्ठ संचालक सिर्पा त्सिमल, पीडब्लूसीचे पार्टनर अॅडव्हायझरी प्रफुल्ल शर्मा, पीडब्लूसीचे संचालक रेटो सेइबोल्ड आणि स्विस–इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष फिलिप एम. राईश यांनी आपले विचार मांडले..संधींचा लाभ घ्यावाफिलिप एम. राईश यांनी भारतीय आणि स्विस उद्योगांना 'टेपा'चा प्रत्यक्ष लाभ घेण्याचे आवाहन केले. ''हा करार केवळ धोरणात्मक दस्तऐवज न राहता, तो व्यापारवाढ, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीत रूपांतरित झाला पाहिजे,'' असे ते म्हणाले. भारत-स्वित्झर्लंड आर्थिक सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी स्विस-इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स सक्रिय भूमिका बजावेल, असेही त्यांनी नमूद केले.स्विस गुंतवणुकीचा आढावाश्रीमती सिर्पा त्सिमल यांनी स्विस ग्लोबल एंटरप्राइजची भूमिका स्पष्ट केली. ''स्विस ग्लोबल एंटरप्राइज स्वित्झर्लंड सरकारची संस्था असून, स्विस उत्पादने आणि सेवा जगभरात पोहोचवणे तसेच स्वित्झर्लंडमध्ये परकी गुंतवणूक आकर्षित करणे हे तिचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. भारत ही स्विस कंपन्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा बाजारपेठ असून, दोन्ही देशांतील गुंतवणूक आणि सहकार्य वाढण्याची मोठी क्षमता आहे,'' असे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भातील विविध आकडेवारीही त्यांनी मांडली..'टेपा' करारप्रफुल्ल शर्मा आणि रेटो सेइबोल्ड यांनी 'टेपा'ची पार्श्वभूमी सांगताना, ''सुमारे १६ वर्षांच्या चर्चेनंतर भारत आणि युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशनमधील चार देशांमध्ये (स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आईसलँड आणि लिंचेस्टाईन) हा करार प्रत्यक्षात आला आहे,'' असे स्पष्ट केले. या कराराअंतर्गत पुढील काही वर्षांत भारतात १०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक अपेक्षित असून, ९५ टक्के उत्पादनांवरील आयात शुल्क शून्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे उत्पादन, व्यापार आणि सेवा क्षेत्रात मोठ्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. स्विस लक्झरी घड्याळे, चॉकलेट्स, औषधे आणि उच्च दर्जाची औद्योगिक उत्पादने यासाठी भारतीय बाजार अधिक खुला झाला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.सत्राचा संदेश : सक्रिय भागीदारी हाच यशाचा मार्गटेपा करारामुळे भारत आणि स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आयसलँड आणि लिंचेस्टाईन या देशांमधील आर्थिक संबंध नव्या टप्प्यावर पोहोचले असून, आता उद्योगांनी या धोरणात्मक संधींचे प्रत्यक्ष व्यवसाय, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीत रूपांतर करणे गरजेचे आहे. कराराची चौकट तयार झाली असून, अंमलबजावणी आणि सक्रिय भागीदारी हाच पुढील यशाचा मार्ग असल्याचे तज्ज्ञांनी आग्रहाने सांगितले.