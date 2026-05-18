यंदा एक ट्रिलियन डॉलर निर्यातीचे लक्ष्य; पाच वर्षांत दोन ट्रिलियन डॉलरचा संकल्प

बातमी क्रमांक : may18ab02
यंदा एक लाख कोटी डॉलरची निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट
पाच वर्षांत दोन लाख कोटी डॉलरचा संकल्प
नवी दिल्ली, ता. १८ : भारताने चालू आर्थिक वर्षात एक लाख कोटी डॉलरची निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून, पुढील पाच वर्षांत ते दोन लाख कोटी डॉलरपर्यंत नेण्याचा संकल्प असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले. निर्यातवाढ हे केवळ आर्थिक उद्दिष्ट नसून, राष्ट्रीय मोहिम असून, स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन देऊन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. दिल्लीत भारतीय व्यापार महोत्सवाच्या संकेतस्थळाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
ते म्हणाले, ‘‘भारताने यंदा एक लाख कोटी डॉलर निर्यातीचे आणि पुढील पाच वर्षांत दोन लाख कोटी डॉलर निर्यातीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. हीच आत्मनिर्भर भारताची खरी ओळख ठरेल. जागतिक आव्हानांनंतरही यंदा भारताची निर्यात ८६३ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली असून, ती गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सुमारे पाच टक्क्यांनी अधिक आहे. भारताने जगातील सुमारे ३८ विकसित देशांशी मुक्त व्यापार करार (एफटीए) करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या करारांमुळे भारतीय उद्योगांना जागतिक बाजारपेठांमध्ये अधिक प्रवेश मिळेल आणि निर्यातीस चालना मिळेल.’’
आयात नको, देशांतर्गत उत्पन्न वाढवा
भांडवली वस्तूंसारख्या क्षेत्रांत भारत अजूनही परदेशांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. राजकोट, जालंधर, लुधियाना, बटाला आणि पुणे येथील औद्योगिक समूहांनी आयातीवर अवलंबून राहण्याऐवजी देशांतर्गत उत्पादन वाढवावे. वैद्यकीय उपकरणांच्या वाढत्या देशांतर्गत उत्पादनाचाही त्यांनी उल्लेख केला. विशाखापट्टणम येथे तयार करण्यात आलेल्या सीटी स्कॅन यंत्राचे उदाहरण देत गोयल यांनी भारतीय उत्पादनांचा अधिक वापर झाल्यास मागणी आणि उत्पादनक्षमता दोन्ही वाढतील, असे नमूद केले.
