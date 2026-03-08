पुणे

National Climate Database: हवामान प्रवृत्तींच्या अभ्यासाला बळ; ‘आयआयटीएम’ आणि बिकानेर तंत्रज्ञान विद्यापीठात करार

India's National Climate Database Initiative: देशासाठी आता एक विश्वासार्ह राष्ट्रीय हवामान डेटाबेस तयार होणार असून, हवामान बदलाचे अचूक मॉडेलिंग आणि दीर्घकालीन हवामान प्रवृत्तींचा अभ्यास शक्य होईल.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : देशासाठी आता एक विश्वासार्ह राष्ट्रीय हवामान डेटाबेस तयार होणार असून, त्यामुळे हवामान बदलाचे अचूक मॉडेलिंग आणि दीर्घकालीन हवामान प्रवृत्तींचा अभ्यास करणे शक्य होणार आहे.

