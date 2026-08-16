Urban Heat Mitigation: नियोजनबद्ध वृक्षलागवडीने भारतात पादचारी पातळीवरील तापमानात ५.६ अंशांची घट; ‘योग्य झाड, योग्य जागा’चा जागतिक अभ्यासातून ठोस पुरावा

प्रज्वल रामटेकेपुणे : शहरांमधील वाढत्या उकाड्यावर मात करण्यासाठी केवळ मोठ्या संख्येने झाडे लावणे पुरेसे नसून, 'योग्य ठिकाणी योग्य झाड' लावल्यासच अपेक्षित थंडावा मिळू शकतो. अशा नियोजनबद्ध वृक्षलागवडीमुळे भारतातील शहरांमधील पादचारी पातळीवरील (रस्त्यावरील) तापमानात तब्बल ५.६ अंश सेल्सिअसची घट झाल्याचे एका जागतिक संशोधनातून समोर आले आहे. हवामान, शहराची रचना आणि झाडांचा प्रकार यांचा अचूक मेळ घातल्यास शहरी भागातील तापमान १२ अंशांपर्यंतही कमी होऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष या अभ्यासातून काढण्यात आला आहे..‘कम्युनिकेशन्स अर्थ अँड एन्व्हायर्नमेंट’ या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात हे संशोधन प्रसिद्ध झाले आहे. हायवेई ली, योंगलिंग झाओ, चेंगहाओ वांग, डायना उर्गे-व्होर्सात्झ, यान कार्मेलिएट आणि रोनीता बर्धन या शास्त्रज्ञांनी जगभरातील ११० शहरे आणि १७ विविध हवामान क्षेत्रांमधील १८२ अभ्यासांचे सविस्तर विश्लेषण करून हे निष्कर्ष नोंदविले आहेत. यामध्ये उष्णकटिबंधीय, कोरडे, समशीतोष्ण आणि खंडीय अशा विविध हवामान प्रकारांचा शास्त्रीय अंगाने अभ्यास करण्यात आला आहे..भारतात ५.६ अंशांपर्यंत घटअभ्यासातील निष्कर्षांनुसार, झाडांच्या योग्य लागवडीमुळे पादचारी पातळीवरील कमाल तापमानात मोठी घट दिसून आली आहे. थायलंडमध्ये हे प्रमाण ५ अंश, नायजेरियात १२ अंश, तर भारतात ५.६ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविले गेले आहे. झाडे प्रामुख्याने दोन प्रकारे तापमान नियंत्रित करतात. एक म्हणजे, दाट पर्णसंभारामुळे थेट जमिनीवर किंवा इमारतींवर पडणारी सूर्यकिरणे अडवली जातात. आणि दुसरे पानांमधून होणाऱ्या बाष्पोत्सर्जनामुळे आसपासची हवा नैसर्गिकरीत्या थंड होते. सावली आणि बाष्पोत्सर्जन या शहरी उष्णता कमी करण्याच्या दोन प्रमुख नैसर्गिक यंत्रणा आहेत..८३ टक्के शहरांमध्ये २६ अंशांखाली तापमानशास्त्रज्ञांनी केलेल्या विश्लेषणात असे आढळले की, योग्य वृक्षारोपणामुळे ८३ टक्के शहरांमधील सर्वाधिक उष्ण महिन्याचे तापमान २६ अंश सेल्सिअसच्या खाली आणण्यात यश आले आहे. मात्र, हा परिणाम सर्वत्र समान नसून, तो शहराची रचना, मोकळी जागा आणि रस्त्यांच्या दिशेवर अवलंबून असतो. विशेषतः, मोकळ्या आणि कमी उंचीच्या इमारती असलेल्या भागात झाडांना वाढीसाठी पुरेशी जागा मिळते, सूर्यप्रकाश अडविण्यासाठी मोठा पर्णसंभार तयार होतो आणि हवेचे वहनही चांगले राहते. अशा मोकळ्या शहरी रचनेत झाडांचा थंडावा साधारण ०.४ अंशांनी अधिक वाढू शकतो..‘एकाच प्रकारची झाडे’ हा उपाय नाहीहवामानानुसार झाडांची निवड करणे अत्यंत कळीचे असल्याचे यातून समोर आले आहे. उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण आणि खंडीय हवामानात केवळ एकाच प्रकारची झाडे लावण्यापेक्षा, पानगळ करणारी आणि सदाहरित झाडे यांचे मिश्रण लावल्यास ०.५ अंश अधिक थंडावा मिळतो. याउलट, कोरड्या हवामानात सदाहरित झाडे अधिक प्रभावी ठरतात. त्यामुळे, वृक्षारोपण करताना केवळ रोपांची संख्या वाढविण्याऐवजी, भविष्यात झाडाचा आकार किती होईल, त्याची सावली किती पडेल आणि परिसरातील हवामानाशी ते कितपत जुळेल, याचा विचार होणे गरजेचे आहे..दाट शहरात अतिघन वृक्षलागवडही धोकादायकशहरातील उष्णता कमी करण्यासाठी दाट लोकवस्तीच्या आणि अरुंद रस्त्यांच्या भागात अतिप्रमाणात झाडे लावणे उलट परिणाम करू शकते. अशा भागात झाडांचा पर्णसंभार खूप वाढल्यास हवा खेळती राहण्यास अडथळा निर्माण होतो. परिणामी, उष्ण आणि दमट हवा झाडांच्या छत्राखालीच अडकून राहण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे अशा दाट बांधकाम असलेल्या भागात दोन झाडांमध्ये योग्य अंतर ठेवणे आणि तुलनेने अरुंद आकाराच्या प्रजातींची निवड करणे श्रेयस्कर ठरते..उष्णतेच्या लाटेत झाडांची क्षमताही घटतेउन्हाळ्यात पाण्याची कमतरता आणि वाढते तापमान यामुळे झाडे बाष्पोत्सर्जन कमी करतात. परिणामी, उष्णतेच्या लाटेदरम्यान झाडांकडून मिळणारा थंडावा ३० टक्क्यांपर्यंत घटू शकतो. दीर्घकाळ उष्णतेचा ताण राहिल्यास झाडे जगण्याच्या प्रमाणावरही परिणाम होतो. यासाठी भविष्यात स्थानिक हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या आणि दुष्काळ सहन करणाऱ्या प्रजातींना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे..पुण्यासारख्या शहरांसाठी ‘योग्य झाड, योग्य जागा’ महत्त्वाचीझाडे लावून ती मोठी होईपर्यंत आणि त्यांचा पूर्ण थंडावा मिळेपर्यंत अनेक वर्षे लागतात. त्यामुळे शहरांचे तापमान कमी करण्यासाठी वृक्षलागवडीसारख्या दीर्घकालीन उपायांसोबतच, सूर्यकिरणे परावर्तित करणारे पृष्ठभाग वापरणे यांसारख्या अल्पकालीन उपाययोजनाही महत्त्वाच्या आहेत. उष्णता कमी करण्यासाठी ‘जास्तीत जास्त झाडे’ लावण्याऐवजी, ‘योग्य झाड, योग्य ठिकाणी आणि योग्य पद्धतीने’ लावल्यासच पुण्यासारख्या विस्तारणाऱ्या शहरांना उकाड्यापासून खरा दिलासा मिळू शकेल, असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.