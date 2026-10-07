भारतीय मसाल्यांवर शुल्क आकारू नका

वॉशिंग्टन, ता.७ (पीटीआय) ः ‘बहुचर्चित भारत- अमेरिका व्यापार कराराबाबत अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झाला नसतानाच भारतातून अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या मसाल्यांवरील शुल्क माफ केले जावे,’ अशी अपेक्षा अमेरिकेतील व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. ट्रम्प सरकारकडे त्यांनी तशी मागणी केल्याचेही समजते. अमेरिकी ग्राहकांना यामुळे भारतीय मसाले स्वस्त किमतीत उपलब्ध होऊ शकतील, असे त्यांना वाटते. अमेरिका दरवर्षी ७० कोटी डॉलरचे मसाले भारताकडून आयात करते. भारत- अमेरिकेमध्ये व्यापार कराराच्या अनुषंगाने मागील वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यापासून चर्चा सुरू असली तरीसुद्धा त्यावर अद्याप अंतिम तोडगा निघू शकलेला नाही. यंदा फेब्रुवारीमध्येच दोन्ही देशांनी या द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या आराखड्यावर शिक्कामोर्तब करण्याची घोषणा केली होती. पण त्यानंतर ही चर्चा पुढे सरकलेली नाही.‘अमेरिकी स्पाइस ट्रेड असोसिएशन’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डोनाल्ड प्रॅट म्हणाले, की लोकांचा हळदीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. पूर्वी तिचा केवळ मसल्यापुरता विचार केला जात होता. आता हळदीचा चहा देखील प्रसिद्ध झाला आहे. त्यातील पोषणमूल्ये लोकांना समजली आहेत.
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भारतातून आयात केल्या जाणाऱ्या मसाल्यांवरील शुल्कामध्ये नक्कीच सवलत देण्यात येईल, अशी आशा आम्हाला आहे. यामुळे दोन्ही देशांतील मसाल्यांचा व्यापार विनाव्यत्यय सुरू राहू शकेल.
- डोनाल्ड प्रॅट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अमेरिकी स्पाइस ट्रेड असोसिएशन
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