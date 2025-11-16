Trishul Military Exercise: सौराष्ट्र किनाऱ्यावर त्रिशुल सरावाचा समारोप

पुणे : भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाईदलाच्या संयुक्त क्षमतेचे प्रभावी प्रदर्शन करणाऱ्या त्रिशुल या युद्धाभ्यासाची सांगता सौराष्ट्र किनाऱ्यावरील माधवपूर येथे झाली..यात समुद्रातून जमिनीवर करण्यात आलेल्या उभयचर ‘जलउतार’ (लँडिंग) ऑपरेशन्सचे प्रदर्शन करण्यात आले. या सरावाद्वारे तिन्ही दलांची प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध झालेली ताकद दिसून आली. पश्चिम किनारपट्टी, वाळवंटी क्षेत्र तसेच रण आणि क्रीक परिसरात तिन्ही दलांच्या समन्वयातून त्रिशुल या बहुपरिमितीय युद्धसरावाचे आयोजन करण्यात आले होते..लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयाचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांनी नौदलाच्या आयएनएस जलाश्व या जहाजावरून संपूर्ण सरावाचे निरीक्षण केले. यावेळी पश्चिम नौदल मुख्यालयाचे प्रमुख व्हाइस ॲडमिरल कृष्णा स्वामिनाथन आणि नैऋत्य हवाई मुख्यालयाचे प्रमुख एअर मार्शल नागेश कपूर उपस्थित होते..त्रिशुल सरावाचे महत्त्व असे की, समुद्रातून थेट जमिनीवर सैन्य शक्ती तैनात करण्याची भारतीय दलांची क्षमता किती वेगवान, अचूक आणि एकसंध आहे हे यातून प्रत्यक्ष सिद्ध झाले. पश्चिम किनारपट्टी, वाळवंटी भाग आणि कच्छचे रण या विविध भूभागांवर एकाच वेळी केलेल्या या बहुआयामी मोहिमांनी तिन्ही दलांमधील सलोखा अधिक दृढ असल्याचे दाखवून दिले..माणगावच्या अजिंक्य कापचा अभिमानास्पद पराक्रम.या सरावात पायदळ, यांत्रिक तुकड्या, युद्धकौशल्य वृद्धी करणारे आधुनिक ड्रोन आणि अनेक तांत्रिक साधनांचा एकत्र आणि अभिनव वापर पाहायला मिळाला. लेफ्टनंट जनरल सेठ यांनी या सरावात सहभागी जवानांचे कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.