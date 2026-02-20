पुणे

Shiv Jayanti In Paris : पॅरिसच्या मुख्य चौकात 'जय शिवराय'चा जयघोष! युरोप दौऱ्यावर गेलेल्या ५२ शेतकऱ्यांनी सातासमुद्रापार साजरी केली शिवजयंती

Farmers Foreign Study Tour 2026 : राज्य कृषी विभागाच्या युरोप अभ्यास दौऱ्यावर गेलेल्या ५२ भारतीय शेतकऱ्यांनी फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये शिवजयंती उत्साहात साजरी केली. 'जय भवानी, जय शिवाजी'च्या घोषणांनी पॅरिसचा मुख्य चौक दणाणून गेला, ज्यामुळे सातासमुद्रापार छत्रपती शिवरायांच्या विचारांचा डंका वाजला आहे.
डी. के. वळसे पाटील
मंचर : राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत आयोजित परदेश अभ्यास दौऱ्यांतर्गत युरोप दौऱ्यावर गेलेल्या ५२ शेतकऱ्यांनी पॅरिस येथे गुरुवारी (ता.१९) मोठ्या उत्साहात शिवजयंती साजरी केली. फ्रान्सची राजधानी असलेल्या पॅरिसच्या मुख्य चौकात ‘जय भवानी, जय शिवाजी’च्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला आणि हा अनोखा सोहळा उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतला.

