पुणे

शाश्वत शेतीसाठी युगांडाशी सामंजस्य

शाश्वत शेतीसाठी युगांडाशी सामंजस्य
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मंचर, ता. ११ : आफ्रिका खंडातील वाढती लोकसंख्या, मातीच्या आरोग्याचा होत असलेला ऱ्हास आणि भविष्यातील अन्नसुरक्षेचे आव्हान लक्षात घेऊन भारतीय सेंद्रिय शेती तंत्रज्ञान आफ्रिकेपर्यंत पोहोचविण्याच्या दिशेने मंचर (ता. आंबेगाव) येथील सेंद्रिय शेती तज्ज्ञ राहुल पडवळ यांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. युगांडातील कंपाला इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी आणि पुण्यातील श्रीराम ॲग्रो इंडस्ट्रीज यांच्यात सेंद्रिय खत निर्मिती तंत्रज्ञान, संशोधन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि शाश्वत शेतीसाठी पाच वर्षांचा सामंजस्य करार करण्यात आला.
पडवळ यांनी आपल्या सुमारे दहा दिवसांच्या आफ्रिका दौऱ्यात केआययूच्या कंपाला येथील मुख्य कॅम्पस तसेच पश्चिम युगांड्यातील ईशाका कॅम्पस येथे सेंद्रिय खत निर्मिती तंत्रज्ञान, जागतिक अन्नसुरक्षा, शाश्वत शेती आणि मृदा आरोग्य या विषयांवर व्याख्याने दिली. विद्यापीठाचे व्यवस्थापन, संशोधक, उद्योजक आणि विद्यार्थ्यांनी त्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.

‘‘आफ्रिकेतील नैसर्गिक जैवभाराची उपलब्धता आणि भारतातील तंत्रज्ञान यांचा योग्य संगम साधल्यास सेंद्रिय खतांच्या माध्यमातून मातीचे आरोग्य सुधारण्याबरोबरच अन्नधान्य उत्पादन वाढविणे शक्य आहे,’’ असे पडवळ यांनी सांगितले.

यावेळी कम्पाला इंटरनेशनल युनिव्हिसिटीचे कुलगुरू प्रा. मोहम्मद एंगोमा, उपकुलगुरू प्रा. रेजींना एजेंमोट एंवादीरो, डॉ. मुंडू मुस्तफा, डॉ. जेकब अशबिरी, संचालक प्रा. डॉमिनिक बायरुगाबा, विद्यापीठाचे संचालक मंडळ, संशोधक व विद्यार्थी उपस्थित होते.

सेंद्रिय कचरा ही समस्या नसून भविष्यातील संपत्ती आहे. योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याचे उच्च दर्जाच्या सेंद्रिय खतांमध्ये रूपांतर केल्यास मृदा आरोग्य, अन्नसुरक्षा आणि रोजगारनिर्मिती या तिन्ही क्षेत्रांत सकारात्मक बदल घडविता येतील. भारत-युगांडा सहकार्याच्या माध्यमातून हे तंत्रज्ञान आफ्रिकेतील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे.
- राहुल पडवळ, तज्ज्ञ, श्रीराम ॲग्रो इंडस्ट्रीज, पुणे
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