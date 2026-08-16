पुणे

दिनविशेष ता. २२ ऑगस्ट

दिनविशेष ता. २२ ऑगस्ट
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दिनविशेष ता. २२ ऑगस्ट

२००३ ः अंजली भागवत (नेमबाजी) व के. एम. बिनामोल (ॲथलेटिक्‍स) यांना संयुक्त राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार जाहीर.
२००४ ः स्वदेशी बनावटीचे पहिले प्रवासी विमान असलेल्या ‘सारस’ने पहिले उड्डाण केले.
२०१६ ः पी. व्ही. सिंधू, दीपा कर्माकर, साक्षी मलिक, जितू राय यांना राजीव गांधी खेलरत्न, तर दीपा कर्माकरचे प्रशिक्षक विश्‍वेश्‍वर नंदी यांना ‘द्रोणाचार्य’ पुरस्कार जाहीर.
२०१८ ः भारताची नेमबाज राही सरनोबतने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत २५ मीटर पिस्तूल प्रकारात सुवर्णपदकाची कमाई करत ऐतिहासिक कामगिरी केली. आशियाई स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळविणारी ती पहिली भारतीय महिला नेमबाज ठरली.

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