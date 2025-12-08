Indigo Plane : ‘इंडिगो’चे विमान ‘पार्किंग बे’वरच! रविवारी ५० विमाने रद्द

पुणे - पुणे विमानतळाच्या एका ‘पार्किंग बे’वर इंडिगोचे एक विमान चार दिवसांपासून थांबून आहे. विमानात तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने हे विमान एका ‘पार्किंग बे’ची जागा अडवून आहे. सध्या विमानांची वाहतूक कमी असली तरीही येत्या काही दिवसांत ती वाहतूक वाढणार आहे. तेव्हा ‘पार्किंग बे’ अशा रीतीने अडवून ठेवल्याने अन्य विमानांची, पर्यायाने प्रवाशांची गैरसोय होऊ शकते. .पुण्यासह देशभरात ‘इंडिगो’ची विमानसेवा मोठ्या प्रमाणात खंडित आहे. रविवारी पुणे विमानतळावर ५० विमाने रद्द झाली. रद्द झालेल्या विमानात इंडिगोचा समावेश आहे. रविवारी पुणे विमानतळावरून ‘इंडिगो’च्या ६४ विमानांची वाहतूक झाली आहे तर अन्य विमान कंपनीच्या ४२ विमानांची वाहतूक झाली आहे.विमान सेवेत आलेल्या विस्कळितपणामुळे अनेक प्रवाशांनी तूर्त विमान प्रवास टाळला आहे. परिणामी प्रवाशांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. रविवारी पुणे विमानतळावरून सुमारे ७ हजार प्रवाशांनी प्रवास केला..रेल्वेचा मदत कक्ष :पुणे रेल्वे प्रशासनाने पुणे विमानतळावर मदत कक्ष सुरु केला आहे.विमाने रद्द झालेल्या प्रवाशांसाठी पुण्याहून धावणाऱ्या रेल्वेची माहिती दिली जात आहे.हे कक्ष २४ तास कार्यरत असणार आहे.प्रवाशांना रेल्वे सेवेची आवश्यक ती सर्व माहिती दिली जात आहे. .विमानतळ प्रशासनाकडून उपाययोजनाचेक-इन परिसर, सुरक्षा तपासणी क्षेत्र व आगमन परिसरात २०० हून अधिक अतिरिक्त खुर्च्यांची व्यवस्थाज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष प्राधान्यप्रवाशांना विमानतळ प्रशासन व विमान कंपनीच्या मदतीने नाश्ता, पाणी आणि वैद्यकीय मदतप्रवाशांच्या गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अतिरिक्त ड्यूटी टर्मिनल मॅनेजर्स, हेल्पडेस्क कर्मचारी आणि ‘सीआयएसएफ’च्या अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीविमानतळावरील ‘उडान यात्री कॅफे’सह सर्व २८ खाद्य आणि पेय आउटलेट्समध्ये पुरेसा साठा व त्याचे दर कमी ठेवले आहेत.स्वच्छता राखण्यासाठी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढमहिला स्वच्छतागृहांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सची व्यवस्था .इंडिगोच्या एका विमानात तांत्रिक बिघाड निर्माण झाल्याने ते एका ‘पार्किंग बे’वर आहे. ते कधीपर्यंत असेल हे सांगता येणार नाही. विमानतळावरील प्रवासी सुविधेत आम्ही वाढ केली आहे. पुणे विमानतळावरचे कामकाज सुरक्षित, सुरळीत व आरामदायक होण्यासाठी सर्व पथके काम करीत आहेत.- संतोष ढोके, विमानतळ संचालक, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.