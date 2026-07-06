Alandi Flood Relief: इंद्रायणी महापुरात वारकऱ्यांसाठी १० इमारती अधिग्रहित; उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा तातडीचा आदेश

आळंदी : इंद्रायणी नदीवरील पुलावरून पाणी गेल्याने आणि दिवसभर होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे वारकऱ्यांच्या मुक्कामाची काहीशी गैरसोय होत आहे. ही गैरसोय टाळण्यासाठी थेट उपविभागीय अधिकारी अनिल दौंडे यांनी आज शाळा, महाविद्यालये आणि धर्मशाळा अशा दहा इमारती अधिग्रहित करण्याचे आदेश काढले आहेत. यामुळे आता पुढील दोन दिवसांत बहुतांश वारकऱ्यांच्या निवासाची सोय चांगली होणार आहे..आळंदी शहरात व परिसरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे इंद्रायणी नदीला महापूर आला आहे. पूरस्थितीमुळे आळंदी शहराच्या सखल व बाधित परिसरातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. आगामी काळात पूरसदृश्य परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नदीकाठच्या व सखल भागातील नागरिक तसेच भाविक-भक्त-वारकरी यांच्या जीविताचे रक्षण करणे आणि त्यांना तातडीने सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनानुसार तात्काळ मदत आणि पुनर्वसन केंद्र उभारण्यासाठी व त्या ठिकाणी भाविक-भक्त-वारकऱ्यांना स्थलांतरित करण्यासाठी आळंदी शहरातील खेड व हवेली भागातील शासकीय, निमशासकीय शाळा, महाविद्यालये आणि खाजगी संस्थात्मक धर्मशाळांच्या इमारती अधिग्रहित करणे आवश्यक आहे..त्या अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी अनिल दौंडे यांनी आदेशान्वये खेड हद्दीतील आळंदी नगरपरिषद शाळा क्रमांक एक, ज्ञानेश्वर विद्यालय, दुराफे विद्यालय, ज्ञानगंगा इंग्लिश मीडियम स्कूल, ज्ञानज्योत इंग्लिश मीडियम स्कूल आणि फ्रुटवाले धर्मशाळा तर हवेली हद्दीमध्ये आळंदी नगरपरिषद शाळा क्रमांक एक, एमआयटी इंजिनिअरिंग कॉलेज, एमआयटी आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज, किड्स पॅराडाईज इंग्लिश मीडियम स्कूल या संस्था अधिग्रहित केल्याचा आदेश आज काढला. पूरबाधित नागरिकांच्या व भाविकांच्या सुरक्षित रहिवासासाठी या इमारतींचा तात्पुरत्या आश्रय केंद्र म्हणून वापर करण्यात येईल. इमारतींचा ताबा तात्काळ स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन पथक, आळंदी नगरपरिषद यांच्याकडे सुपूर्त करण्याचे आदेश संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक, महाविद्यालयांचे प्राचार्य तसेच धर्मशाळांच्या व्यवस्थापकांना प्रांताधिकारी अनिल दौंडे यांनी दिले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा सहकार्य न करणाऱ्या व्यक्ती-संस्था यांच्याविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.