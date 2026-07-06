पुणे

Alandi Flood Relief: इंद्रायणी महापुरात वारकऱ्यांसाठी १० इमारती अधिग्रहित; उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा तातडीचा आदेश

इंद्रायणीच्या महापुरात वारकऱ्यांसह नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळा, महाविद्यालये व धर्मशाळा तात्पुरत्या आश्रयस्थळांमध्ये; आदेश न पाळणाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद
Schools, colleges and dharmashalas will serve as relief centres as heavy rainfall continues to affect the pilgrimage town.

Schools, colleges and dharmashalas will serve as relief centres as heavy rainfall continues to affect the pilgrimage town.

Sakal

विलास काटे
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आळंदी : इंद्रायणी नदीवरील पुलावरून पाणी गेल्याने आणि दिवसभर होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे वारकऱ्यांच्या मुक्कामाची काहीशी गैरसोय होत आहे. ही गैरसोय टाळण्यासाठी थेट उपविभागीय अधिकारी अनिल दौंडे यांनी आज शाळा, महाविद्यालये आणि धर्मशाळा अशा दहा इमारती अधिग्रहित करण्याचे आदेश काढले आहेत. यामुळे आता पुढील दोन दिवसांत बहुतांश वारकऱ्यांच्या निवासाची सोय चांगली होणार आहे.

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