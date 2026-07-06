Alandi Flood: आळंदीत अडकलेल्या शेकडो वारकऱ्यांना सुरक्षित स्थळी हलवून नगरपरिषद व पोलिसांकडून मुक्काम-जेवणाची सोय

आळंदी : इंद्रायणी नदीला पूर आल्याने वारकऱ्यांची काहीशी गैरसोय झाली आहे. मुक्कामी आलेल्या वारकऱ्यांना निवारा आणि जेवणाची व्यवस्था करण्यासाठी आळंदीतील सार्वजनिक मंडळ, नगरपरिषद आणि पोलीस प्रशासन सरसावले आहे. याचबरोबर इंद्रायणीच्या पुरात अडकलेल्या वारकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी आपत्कालीन व्यवस्थापनाच्या कर्मचाऱ्यांनी चांगले काम केले. आज दिवसभरात 70-80 हजार वारकरी आळंदीत मुक्कामी आहेत..आज सकाळपासूनच इंद्रायणीवरील पुलावरून पाणी गेल्याने वाहतूक व्यवस्था कोलमडून गेली होती. इंद्रायणी नदी परिसरातील अनेक वारकरी विद्यार्थी धर्मशाळांमध्ये पाणी शिरल्याने अडकले होते. आपत्कालीन व्यवस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी जवळपास 300 हून अधिक वारकऱ्यांना सुरक्षित स्थळी हलवले. आपत्कालीन व्यवस्थेसाठी नगरपरिषदेचे अग्निशमन दलाचे दहा कर्मचारी, पीएमआरडीएचे पाच कर्मचारी, नगरपरिषदेचे पट्टीचे पोहणारे 12 कर्मचारी तसेच आळंदी शहरात बंदोबस्तासाठी आलेले पोलीस यांनी आज दिवसभर पुरात अडकलेल्यांचे बचावकार्य केले. अनेक दिंड्या आळंदी शहराबाहेर थांबलेल्या आहेत. अनेक दिंड्यांनी स्वतःचा सीधा सोबत आणला असल्याने त्यांची जेवणाची सोय त्यांनीच केली आहे. याचबरोबर अनेक दिंड्यांच्या धर्मशाळा आणि मुक्कामाच्या जागा ठरलेल्या आहेत त्यांनी तिथे मुक्काम केला आहे. मात्र वाढीसाठी ज्या नवीन दिंड्या तसेच दिंड्या व्यतिरिक्त आलेल्या वारकऱ्यांसाठी निवासाची सोय नगरपरिषद करत आहे..आळंदीचे नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे यांनी सांगितले, पूरस्थिती निर्माण झाल्यामुळे आळंदी शहरातील वारकऱ्यांसाठी आळंदी नगरपरिषदेच्या वतीने धर्मशाळा आणि मंगल कार्यालयांमधून निवासाची व्यवस्था करण्याचे काम सुरू आहे. ज्या धर्मशाळा वारकङ्यांना प्रवेश नाकारतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. अशा धर्मशाळा अधिग्रहित करून नगरपरिषदेमार्फत वारकऱ्यांना वापरण्यास दिल्या जातील. त्याचबरोबर नगरपरिषदेच्या नगरसेवकांनीही आपापल्या प्रभागात अडचणीत आलेल्या वारकऱ्यांना निवासाची तसेच पाणी आणि जेवणाची सोय करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सध्या 70-80 हजार वारकरी आळंदीत असल्याने नगरपरिषद, पोलीस आणि देवस्थान संयुक्तपणे परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लक्ष ठेवून आहेत..आळंदी शहर पोलीस निरीक्षक भीमा नरके यांनी सांगितले की, ज्या ठिकाणी पुलावरून पाणी गेले आहे त्या ठिकाणी दोन्ही बाजूंनी पोलिसांचा विशेष बंदोबस्त आणि बॅरिकेडिंग केले आहे. बघ्यांची गर्दी होत असल्याने बंदोबस्ताला अडचणी येत आहेत. यामुळे बघ्यांनी तसेच शूटिंग करणाऱ्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य राखणे महत्त्वाचे आहे. दिघी-विश्रांतवाडी भागातून येणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी शहर पोलीस कार्यरत आहेत. पुलावरून पाणी गेल्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत दिंड्यांना शहरात प्रवेश देऊ न देता बाहेरच व्यवस्था करून थांबवले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.