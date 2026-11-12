‘भोरमधील इंद्रायणीच्या वाणास बाजारपेठ उपलब्ध करून देणार’

उत्रौली, ता. १२ : ‘‘कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून भोर तालुक्यातील सुप्रसिद्ध सुवासिक इंद्रायणी भात वाणाचे ब्रँडिंग करून तांदळाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणार आहे. सोयाबीनपासून कच्चे तेल तयार करणे, बांबू प्रकल्पाची उभारणी करणार आहे,’’ अशी माहिती माजी आमदार संग्राम थोपटे यांनी मंगळवारी (ता. १०) लोकनेते अनंतराव थोपटे मुख्य बाजार आवारात दिली.
भोर येथे २७ व्यापारी गाळ्यांच्या भूमिपूजन सोहळ्याप्रसंगी थोपटे बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की, धरणातील आवर्तने सोडताना भोरला प्राधान्य दिले पाहिजे. यासाठी प्रयत्नशील आहोत. सध्या दुष्काळामुळे भाताचे उत्पन्न अडचणीत असताना बाजार समितीच्या माध्यमातून इंद्रायणी भाताची खरेदी करून त्याचा तांदूळ तयार करून १, २ आणि ५ किलोचे पॅकिंग केले जाईल. यामुळे बाजार समितीच्या माध्यमातून ग्राहकांना चांगल्या प्रतीचा तांदूळ खरेदी करता येईल.
या प्रसंगी जिल्हाध्यक्ष शेखर वढणे, जिल्हा परिषद सदस्या स्वरूपा थोपटे, पंचायत समिती सदस्या सुषमा चव्हाण, सभापती सुरेश राजिवडे, उपसभापती प्रवीण शिंदे, बाळासाहेब गरुड, रोहन बाठे, आनंदराव आंबवले, ॲड. जयश्री शिंदे, अमर बुदगुडे, अनिल सावले, विक्रम चव्हाण, रवींद्र कंक, संतोष धावले आदी उपस्थित होते. राजेंद्र शेटे यांनी सूत्रसंचालन केले, तर महेश धाडवे यांनी आभार मानले.
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