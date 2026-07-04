पुणे

Indrayani River Issue : आळंदीत इंद्रायणी नदी सलग दुसऱ्या दिवशीही फेसाळली

पिंपरी-चिंचवडमधील कुदळवाडी, तळवडे आणि चिखली भागातील कारखान्यांचे प्रक्रिया न केलेले पाणी थेट नदीत सोडले जात आहे.
Indrayani River Foams

Indrayani River Foams

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सकाळ वृत्तसेवा
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आळंदी - संत ज्ञानेश्‍वर महाराज पालखी प्रस्थान सोहळ्याला पाच दिवस उरले असतानाच, पिंपरी-चिंचवड हद्दीतून सोडलेल्या रसायनयुक्त सांडपाण्यामुळे आळंदीतील इंद्रायणी नदीपात्रावर आज सलग दुसऱ्या दिवशी फेसाचे थर साचले आहेत. यामुळे भाविकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

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