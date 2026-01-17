इंद्रायणीत आढळले मृत मासे
आळंदी, ता. १७ : पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरी हद्दीतून आलेले मैलायुक्त सांडपाण्यामुळे आळंदीतील (ता. खेड) इंद्रायणी नदी काळवंडली आहे. पाण्यास पांढऱ्या रंगाचा फेस आला आहे. या प्रदूषित सांडपाण्यात मोठ्या मृत माशांचा खच पडल्याचे आढळून आले आहेत.
मागील महिन्याभरापासून प्रदूषणाची पातळी वाढली आणि नदी पात्रातील पाणीही कमी झाले. सांडपाणी आणि मैला मोठ्या प्रमाणात पाण्यात मिसळल्याने पाण्यातील जलजीवांना ऑक्सिजन मिळत नाही. परिणामी मासे मोठ्या प्रमाणात मृत पावत आहेत. इंद्रायणीच्या पाण्यावर मेलेले मासे, प्लॅस्टिक, कुजके कपडे तरंगताना दिसत आहे. मेलेल्या माशांचा खच पाण्यावर आहे. यामुळे नदी परिसरात उग्र दर्प येत आहे.
उद्योनगरीतील प्रदूषणाचे उद्योग काही थांबेनात. नुकतेच इंद्रायणी प्रदूषण मुक्त ठेवण्यासाठी आळंदी देवस्थानकडून महाआरती करून जागर केला जात आहे तर आळंदी नगरपरिषद आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत इंद्रायणी संवर्धनाचे आश्वासने दिली. मात्र, नदी पात्रात सांडपाणी सोडण्याचे पाप महापालिकेकडून कायम सुरू असल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, पालिकेकडून नदी पात्राची स्वच्छता होणे आवश्यक आहे. प्रदूषित पाण्यातच भाविक स्नान करत आहेत. याचबरोबर मच्छर वाढले आहेत. इंद्रायणी नदीवरील सिद्दबेट ते पुंडलिक परिसरात पाण्यावर फेस तर सांडपाणीच वाहत असल्याचे चित्र आहे. पुंडलिक परिसरात प्रदूषणामुळे नदी पात्र गटाराप्रमाणे स्वरूप आले आहे.
यामुळे इंद्रायणी विकास आराखडा आणि विकास याबाबतचे राज्यकर्त्याकडून केले जाणारे कोटीचे आकडेवारी फक्त आतापर्यंत कागदावरच असल्याचे चित्र आहे. स्थानिक पातळीवर सुजाण आणि कणखर नेतृत्व आळंदीला मागील काही वर्षात न लाभल्याने इंद्रायणीची दुरवस्था आळंदीत येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला उघड्या डोळ्यांनी पाहावी लागत असल्याचे चित्र आहे.
