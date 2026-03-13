पुणे

Pune News : इंदू, गीत बहिणींनी प्रथमच ऐकली आईची हाक! ‘आरबीएसके’ ठरतोय बालरुग्‍णांसाठी आधारवड

मल्‍लेश कानडे यांना ‘इंदू’ ही पहिली मुलगी झाली. कुटूंबात आनंदाचे वातावरण होते. परंतू, तिला कितीही बोलले तरी प्रतिसाद द्यायची नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - देहूरस्‍ता येथे कंपनीत कामगार असलेल्‍या मल्‍लेश कानडे यांना ‘इंदू’ ही पहिली मुलगी झाली. कुटूंबात आनंदाचे वातावरण होते. परंतू, तिला कितीही बोलले तरी प्रतिसाद द्यायची नाही. आईवडिलांनी दीड वर्षांनी तपासणी केली असता ती मूकबधिर असल्‍याचे समजले.

