Chakan Traffic : औद्योगिक ‘हब’चे ‘इंजिन’ कोंडीत ठप्प! चाकण परिसरात वेळ, पैसा, जीव सर्वच वेठीला

चाकण - खड्डेमय आणि अरुंद रस्त्यांमुळे चाकणच्या औद्योगिक प्रगतीचे चाक वाहतूक कोंडीत रुतले आहे. लाखो कामगार आणि उद्योजकांना दररोज तासन् तास कोंडीत अडकावे लागत असल्याने वेळेसह कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. या गंभीर समस्येकडे प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..अमेरिकेच्या 'डेट्रॉईट' शहराशी तुलना होणारे चाकण औद्योगिक क्षेत्र गेल्या दशकभरापासून वाहतूक कोंडीच्या गर्तेत सापडले आहे. पुणे-नाशिक महामार्ग आणि तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्ग हे या परिसराचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत, पण त्यांची अवस्था 'असून अडचण, नसून खोळंबा' अशी झाली आहे. केवळ पंधरा ते वीस फूट डांबरीकरण आणि दोन्ही बाजूंना खड्ड्यांचे साम्राज्य यामुळे अवजड वाहने आणि इतर वाहनांची अक्षरशः कसरत सुरू असते..खराबवाडी, राणूबाई मळा, महाळुंगे, खालुंब्रे यांसारख्या गावांमध्ये रस्त्यांची चाळण झाली आहे. खड्डे चुकवण्याच्या नादात आणि पुढे जाण्याच्या घाईत चालक वाहने अस्ताव्यस्तपणे चालवतात, ज्यामुळे कोंडीत आणखी भर पडते. औद्योगिक वसाहतीमधील अंतर्गत रस्तेही अर्धवट कामांमुळे आणि खड्ड्यांमुळे कुचकामी ठरले आहेत. सर्व बाजूंचे मार्ग जाम होत असल्याने संपूर्ण चाकण परिसराचा श्वासच कोंडला आहे. प्रशासनाच्या विविध विभागांमध्ये मात्र समन्वयाचा अभाव आणि उदासीनता स्पष्टपणे दिसत असल्याने ही समस्या दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करत आहे..या उपाययोजना गरजेच्याप्रमुख मार्गावरील चौक आणि रस्त्यांचे तातडीने रुंदीकरण करणे.अवजड वाहनांना सकाळी आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी बंदी.ठिकठिकाणी अवजड वाहनांसाठी पार्किंग टर्मिनल उभारणे.रस्त्यांवरील बंद पडलेली वाहने हटवण्यासाठी क्रेनची व्यवस्था करणे.चौकांमधील बेशिस्त रिक्षा थांब्यांवर कारवाई करून स्वतंत्र तळ निर्माण करणे. .प्रशासकीय टोलवाटोलवीवाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वाहतूक पोलिस, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एमआयडीसी यांनी एकत्रितपणे काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या विभागांकडून केवळ एकमेकांकडे बोट दाखवले जात असल्याचा आरोप नागरिक आणि उद्योजक करत आहेत. अनधिकृतपणे तोडलेले दुभाजक आणि अतिक्रमणांवर कारवाई होत नसल्याने समस्या अधिकच गंभीर बनली आहे..कोंडीची प्रमुख ठिकाणेपुणे-नाशिक महामार्ग - चिंबळी फाटा, कुरुळी फाटा, आळंदी फाटा, तळेगाव चौक, आंबेठाण चौक.तळेगाव-चाकण मार्ग - खालुंब्रे, खराबवाडी, महाळुंगे येथील अरुंद ब्रिटिशकालीन पूल.चाकण-आंबेठाण मार्ग - बिरदवडी फाटा, जेथे अनेक मार्गांचा संगम होतो.आमचा गुन्हा काय?कामगार - ‘रोज दोन तास वाहतूक कोंडीत जातात. पगार प्रवासातच संपतोय.’उद्योजक - ‘कच्चा माल आणि तयार उत्पादन वेळेवर पोहोचत नाही. व्यवसाय कसा करायचा?’नागरिक - ‘रुग्णवाहिकेलाही रस्ता मिळत नाही. जीव महत्त्वाचा की प्रशासनाचा हलगर्जीपणा?’ .विकासाचा ‘बायपास’?चाकण वाहतूक कोंडीवर रामबाण उपाय ठरू शकणाऱ्या प्रलंबित बाह्यवळण मार्गाचे काम अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. हा मार्ग पूर्ण झाल्यास शहरातील ८० टक्के वाहतूक बाहेरून वळवता येईल. मात्र, प्रशासकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे हा मार्ग केवळ कागदावरच राहिला असून, प्रशासन विकासालाच ‘बायपास’ करत आहे का, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.