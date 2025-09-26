Pune Encroachment : कुख्यात टिपू पठाणची अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त

पुणे - कुख्यात गुंड रिझवान ऊर्फ टिपू सत्तार पठाण याने सय्यदनगर भागात केलेली बेकायदेशीर बांधकामे काळेपडळ पोलिसांनी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या मदतीने शुक्रवारी (ता. २६) पाडून टाकली. ‘शहरात गुंडगिरी आणि बेकायदेशीर बांधकामाला पाठीशी घातले जाणार नाही. कायदा हातात घेतल्यास कठोर कारवाई होईल,’असा इशारा पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिला आहे..रिझवान ऊर्फ टिपू पठाण याच्याविरुद्ध काळेपडळ पोलिस ठाण्यात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत आणि गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. त्यास अटक करण्यात आली आहे..हडपसर परिसरातील सय्यदनगर भागात टिपू पठाणने वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी ख्वाजा मंजिल इमारतीमध्ये अनधिकृतपणे कार्यालय, टपरी व इतर बांधकाम केले होते. याबाबत काळेपडळ पोलिसांना माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या सहकार्याने ही कारवाई केली. संयुक्त पथकाने अवघ्या काही तासांत बेकायदेशीर बांधकाम जमीनदोस्त केले..पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, परिमंडळ पाचचे पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काळेपडळ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक मानसिंग पाटील यांनी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या मदतीने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.