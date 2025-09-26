पुणे

Pune Encroachment : कुख्यात टिपू पठाणची अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त

police crime on illegal construction

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - कुख्यात गुंड रिझवान ऊर्फ टिपू सत्तार पठाण याने सय्यदनगर भागात केलेली बेकायदेशीर बांधकामे काळेपडळ पोलिसांनी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या मदतीने शुक्रवारी (ता. २६) पाडून टाकली. ‘शहरात गुंडगिरी आणि बेकायदेशीर बांधकामाला पाठीशी घातले जाणार नाही. कायदा हातात घेतल्यास कठोर कारवाई होईल,’असा इशारा पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिला आहे.

police
pune
crime
Municipal Corporation
unauthorized buildings
demolished

