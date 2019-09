संपातपजनक! 10-12 दिवसाचे स्त्रीजातीचे अर्भक मंदिरात दिले सोडून

वाघोली : कोलवडी साष्टे (ता. हवेली) मधील बोरमलनाथ मंदिरात 10 ते 12 दिवसांचे स्त्री जातीचे अर्भक आढळून आले. तेथील एका कुटुंबाने त्याला काही काळ सांभाळले आणि नंतर ते लोणीकंद पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. पोलिस अर्भकास ससून रुग्णालयात दाखल करणार असून तीची प्रकृती चांगली असल्याचे पोलिसानी सांगितले. बोरमलनाथ मंदिरात अर्भक आढळल्यानंतर मंदिराच्या मागे राहणाऱ्या एका कुटुंबाने त्याला घरी नेले. ही बाब ग्रामपंचायत कर्मचारी सुनीता लांडगे व पूजा पवार यांना समजातच त्यांनी सरपंच सुरेखा गायकवाड, उपसरपंच नीता गायकवाड व माजी उपसरपंच संजय रिकामे यांना सांगितले. त्यांनी लोणीकंद पोलिसांना कळविले. पोलिस येईपर्यंत त्या कुटुंबाने तीची काळजी घेतली. पोलिसांनी पंचनामा करून ससून बाळाला रुग्णालयात पाठविले. दरम्यान, अनैतिक संबंधातून ती जन्माला आल्याने मंदिरात सोडल्याची चर्चा आहे. लोणीकंद पोलिस तपास करीत आहेत.



