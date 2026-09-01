Pimpalwandi News : शालेय पोषण आहारात किडलेला वाटाणा; विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी गंभीर खेळ

पिंपळवंडी - शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा शालेय पोषण आहार सध्या गंभीर प्रश्नांच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. प्रशासनाकडून पुरवल्या जाणाऱ्या धान्याचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचे उघडकीस आले असून चाळकवाडी(ता.जुन्नर) येथील शिवांजली विद्यानिकेतन शाळेत मंगळवारी(ता.१) दुपारी जाऊन पाहणी केली असता चक्क किडलेला आणि भुंगे लागलेला वाटाणा निदर्शनात आला. यामुळे प्रशासनाकडून चिमुकल्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी जीवघेणा खेळ सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..केवळ चाळकवाडी येथील शिवांजली विद्यानिकेतनच नव्हे, तर परिसरातील अभंगवाडी, भटकळवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये देखील हाच निकृष्ट दर्जाचा वाटाणा वितरीत करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष पाहणी केली असता वाटाण्याला पूर्णपणे कीड लागलेली असून प्रत्येक दाण्याला भोके पडल्याचे आणि त्यात भुंगे असल्याचे आढळून आले आहे..पिंपळवंडी परिसरातील शाळांमध्ये आहार बनविण्याची जागा अतिशय स्वच्छ असल्याचे दिसून आले. स्वयंपाकघराची योग्य निगा राखली जात आहे.अन्न शिजवण्यासाठी स्वच्छ पाण्याचा वापर केला जात आहे. तसेच शाळांमध्ये धान्य साठवून ठेवण्याची व्यवस्थाही अतिशय व्यवस्थित आहे.विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात घालणारा हा प्रकार त्वरित थांबवावा आणि प्रशासनाने तात्काळ हा निकृष्ट माल परत घेऊन दर्जेदार धान्याचा पुरवठा करावा असे आवाहन शिक्षकांनी आणि संतप्त पालकांनी केले आहे..मुलांना दिल्या जाणाऱ्या या वाटाण्याचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट आहे. प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी चालवलेली ही हेळसांड तात्काळ थांबवावी आणि मुलांना सुरक्षित व उच्च दर्जाचा पोषक आहार उपलब्ध करून द्यावा.- मंगेश वाकचौरे, शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्षनिकृष्ट दर्जाचे कोणतेही कडधान्य किंवा अन्नधान्य मुलांच्या आहारात वापरले जाणार नाही. या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अधिकृत तक्रार करणार असून विद्यार्थ्यांच्या आहाराची सुरक्षेची संपूर्ण काळजी शाळेकडून घेतली जाईल.- भानुदास चासकर, मुख्याध्यापक,शिवांजली विद्यानिकेतन शाळा,चाळकवाडी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.