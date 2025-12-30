Pune Grand Challenge Tour : ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर’ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या निमित्ताने ग्रामीण रस्त्यांचा झाला 'ग्रँड' बदल

पुणे - नवीन वर्षात होणाऱ्या ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर’ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या निमित्ताने केवळ क्रीडाजगतच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील रस्तेविकास आणि पर्यटनालाही नवे बळ मिळाले आहे. पुणे-पिंपरी चिंचवडपासून ग्रामीण भागापर्यंत दर्जेदार रस्त्यांचे जाळे तयार होत आहे. शहर-ग्रामीण जोडणी मजबूत होऊन या स्पर्धेच्या माध्यमातून पुण्याची ओळख जगाच्या नकाशावर ठळक होणार आहे. .जिल्ह्यात २९० कि.मी.च्या रस्त्यांची कामे होणारया स्पर्धेसाठी पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील एकूण ४३७ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचा विकास होणार आहे. त्यातील २९० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभाग करत असून, ८० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण होणार आहे. यामुळे दुर्गम भागात पहिल्यांदाच दर्जेदार रस्त्यांची निर्मिती होत आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने हे रस्ते होत असून, त्यांची पुढील पाच वर्षांची हमी ठेकेदाराकडून घेण्यात आली आहे..दर्जेदार कामांवर ‘कटाक्ष’या कामांच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी त्रिस्तरीय प्रणाली अवलंबण्यात आली. पहिल्यांदा शाखा अभियंता आणि उपअभियंत्यांनी तपासणी केली, त्यानंतर कार्यकारी अभियंत्यांनी स्वतंत्र परीक्षण केले. शेवटचा टप्पा म्हणून अधीक्षक अभियंता आणि मुख्य अभियंत्यांकडून प्रत्येक रस्त्याची पाहणी करून कामाचा दर्जा तपासला जात आहे. यात सल्लागारांचाही समावेश केला आहे..याशिवाय झालेली सर्व कामे इंडियन रोड काँग्रेसच्या मानकांनुसार आहेत का, याची पडताळणी दक्षता आणि गुणनियंत्रण मंडळ करणार आहे. सामान्यतः मंडळ ठराविक कामांचीच तपासणी करते; मात्र या स्पर्धेच्या अनुषंगाने तयार झालेल्या सर्व रस्त्यांची तपासणी करण्यात येणार आहे. स्पर्धेदरम्यान सायकलस्वारांना कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी रस्त्यांवरील सर्व गतिरोधक हटवण्यात आले आहेत..रस्त्यांमुळे नवी परिसंस्थाच उभी राहील : जिल्हाधिकारी‘सायकलींचे शहर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्याला ‘ग्लोबल सिटी’चा दर्जा मिळवून देण्यासाठी सायकल स्पर्धा महत्त्वाची ठरणार आहे. ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर’ या सायकल स्पर्धेच्या निमित्ताने ग्रामीण भागातील साडेतीनशे किलोमीटर रस्त्यांचे स्वरूप बदलणार आहे. पर्यटनस्थळे एकमेकांशी जोडली जातील. औद्योगिक व आरोग्य सुविधांना चालना देणारी नवी परिसंस्था उभी राहील, असा विश्वास जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केला..स्पर्धेमुळे गावांचे सौंदर्य जगापर्यंत पोहोचू शकेल, ग्रामीण भागाबद्दल आणखी आकर्षण वाढेल आणि पर्यटनाला चालना मिळेल, असे सांगत जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, ‘‘पुण्याचा वैभवशाली मराठी इतिहास सर्वांपर्यंत पोहोचेल. सायकल स्पर्धेच्या निमित्ताने नागरिकांची जीवनशैली बदलण्यासही मदत होणार आहे. सायकल हा प्रत्येकाच्या निरोगी जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. त्याचबरोबर वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर तोडगा काढण्याचाही प्रयत्न आहे. यासाठी भरपूर प्रयत्न करावे लागणार आहेत.'.कामाची वैशिष्ट्येकामे इंडियन रोड काँग्रेसच्या मानकांनुसार सुरूसंपूर्ण प्रक्रिया सीएफआय आणि यूसीआय या सायकल संघटनांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात आलीसायकल स्पर्धकांसाठी वळणांवर भूमितीय सुधारणा करण्यात आल्यासायकल सहज जावी म्हणून असमानता निर्देशांक (रफनेस इंडेक्स) सुधारण्यात आलाघाट विभागात क्रॅश बॅरिअर बसविण्याचे काम सुरूजेथे एखादी बाजू १० फुटांपेक्षा खोल आहे, तेथे १२ फूट उंचीच्या जाळ्या असतीलमुदतीमध्ये काम पूर्ण न झाल्यास दर दिवशी ५० हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत ठेकेदारांना दंडरस्ता मजबुतीकरणासाठी सिमेंट ट्रिटेड बेस (सीटीबी) तंत्रज्ञानाचा वापरसीटीबी म्हणजे जुना रस्ता खोदून सिमेंट मिश्रण ट्रिटमेंट, त्यावर स्टॅबिलायझेशन करून त्यानंतर डांबरी थरसुरक्षा उपाययोजनांनुसार चिन्हांकन आणि रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना पट्ट्यांचे रंगकामरुंदीकरण करताना एकाचवेळी डांबरीकरण केले, परिणामी एकसंधता राखली गेलीदक्षिण अमेरिका वगळता सर्व खंडांमधून स्पर्धक सहभागी होणारसर्वांत जास्त खेळाडू आशिया खंडातून आहेत. त्यानंतर युरोपमधील स्पर्धकांचा सहभागमलेशिया, थायलंड, नेदरलँड, फ्रान्स या देशांमधील स्पर्धक जास्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.